Los conciertos en la CDMX hoy 18 de junio ofrecen opciones para todos los gustos, desde música urbana hasta obras de teatro y eventos culturales.

Este jueves 18 de junio, uno de los eventos más esperados es la presentación de Westcol y Ovy On The Drums en el Pepsi Center, un show que esperan con ansias los seguidores del reguetón y la música urbana.

Artistas que se presentan hoy en el Pepsi Center

La gran apuesta de la noche será el espectáculo W Sound, encabezado por el streamer colombiano Westcol y el reconocido productor Ovy On The Drums. El evento está programado para este jueves 18 de junio a las 21:00 horas en el Pepsi Center de la CDMX.

La dupla de estos dos gigantes de la industria ha ganado notoriedad internacional gracias a sus colaboraciones con figuras del género urbano y a proyectos musicales que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. Recientemente, ambos volvieron a colocarse en tendencia tras colaborar con J Balvin en una nueva entrega de W Sound.

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Cartelera en teatros

Para quienes prefieren una experiencia distinta, los teatros de la capital mantienen una agenda activa con musicales, obras de comedia, montajes clásicos y propuestas contemporáneas. Las obras de teatro en cartelera este jueves 18 de junio son:

Alguna vez vi un colibrí / Flores Negras para Violeta : Teatro Varsovia

: Teatro Varsovia Bandidas y Bamba con B de Burlesque : FORO A POCO NO

: FORO A POCO NO El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes El Rey León : Teatro Telcel

: Teatro Telcel Mentidrags : Teatro Aldama

: Teatro Aldama Razones para decirte adiós: Teatro Tepeyac

Puedes consultar la cartelera completa en este ENLACE.