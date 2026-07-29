¡Ya empezó! Feria de la Torta 2026: fechas, conciertos y guía para asistir

Uno de los eventos más esperados en la CDMX ha llegado: la Feria de la Torta 2026 comenzó este miércoles 29 de julio y ofrece una gran variedad de sabores y actividades como conciertos totalmente gratis.

Más de 100 expositores de diferentes países recibirán a los (aproximadamente) 600 mil visitantes que se tienen proyectados arriben a la Feria de la Torta 2026, prometiendo un gran deleite para tu paladar y diversión en un ambiente 100% familiar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Fecha de la Feria de la Torta 2026

Como suele ocurrir año con año, la entrada a la Feria de la Torta 2026 será gratuita para que todos los asistentes puedan disfrutar de la oferta gastronómica y las actividades musicales para todas las edades.

Si quieres asistir y te preguntas, ¿cuándo empieza la Feria de la Torta 2026? Comenzó este miércoles 29 de julio y terminará el domingo 2 de agosto. Por lo que en estos cinco días podrás disfrutar de este evento gastronómico.

¿Dónde se realiza la Feria de la Torta 2026?

Una de las intenciones de este evento es mostrar la diversidad que tiene este platillo, sobre todo, por ser uno de los favoritos de la gastronomía mexicana.

Si quieres asistir y ser parte de esta celebración, la Torta Fest (como oficialmente se le conoce) se realiza en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena).

Hoy inauguramos la #TortaFest2026, una fiesta que enaltece nuestras tradiciones y fortalece la economía de #MiBellaVenus.



Agradezco profundamente el respaldo de nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como la presencia del Diputado Federal Julio César Moreno, el Diputado… pic.twitter.com/aR3gN9nJGf — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 29, 2026

Para llegar, podrás hacerlo en Metrobús en la Línea 5 en la estación Venustiano Carranza te dejará enfrente de la explanada; si prefieres llegar en Metro, las estaciones Fray Servando (Línea 4) y Moctezuma (Línea 1) son las opciones.

Conciertos y actividades en la Feria de la Torta

Para la inauguración de esta edición número 21, la Feria de la Torta comenzó con el pie derecho: rompiendo un Récord Guinness. Lograron elaborar la torta más grande del mundo con 100 metros de longitud y pesando más de una tonelada.

Miles de vecinos y las autoridades locales presenciaron este logro culinario en la explanada de la alcaldía donde también habrá conciertos en la Feria de la Torta 2026 como los siguientes:

Rayito Colombiano

Flans

Aarón y su Grupo Ilusión

Yaguaru

Millonario

Natalia Jiménez

Los Askis

#BuenosDías⛅



🥖🍖¡La espera terminó!



🎶🎤Esta es la cartelera oficial del #TortaFest2026. Prepárate para disfrutar de grandes presentaciones musicales que harán bailar y cantar a todas y todos durante esta gran celebración.



📅29 de julio al 2 de agosto.



🎉¡Te esperamos! pic.twitter.com/ndwoW5MZfI — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) July 28, 2026

Así que, si quieres salir de la rutina este fin de semana en un ambiente familiar y disfrutar de varias opciones gastronómicas, ¡No te pierdas la Feria de la Torta 2026!

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.