Eclipse solar agosto 2026: Los mejores destinos para ver el fenómeno astronómico

Este agosto de 2026, millones de personas serán testigos de un eclipse total de Sol, un fenómeno que oscurecerá el cielo durante varios minutos en distintas regiones del hemisferio norte.

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A diferencia de otros eclipses, este ocurrirá al atardecer, cuando el Sol se encuentre muy cerca del horizonte, una combinación que promete imágenes espectaculares y que no volverá a repetirse con las mismas características en varios años.

Eclipse solar El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas serán testigos de un eclipse total de Sol. (Leon Neal/Getty Images)

¿Cuándo será el eclipse solar de agosto de 2026?

El eclipse total de Sol ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026.

En Europa podrá observarse durante el atardecer y alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:30 horas (hora peninsular española).

La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de dos minutos, tiempo durante el cual la Luna cubrirá completamente el disco solar.

¿Cuáles son los mejores destinos donde se verá el eclipse solar del 12 de agosto 2026?

La franja de totalidad recorrerá el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el oeste de Islandia y parte del Atlántico Norte, antes de llegar al oeste de Europa.

Los mejores destinos donde podrá observarse de forma total son:

• Groenlandia

• Islandia

• España (principalmente el norte y este del país)

• Norte de Portugal

Mientras que de forma parcial será visible en:

• Canadá (este)

• Irlanda

• Reino Unido

• Francia

• Bélgica

• Países Bajos

• Luxemburgo

• Alemania

• Suiza

• Noruega

• Rusia

España será uno de los destinos con mejores condiciones para observar la totalidad del eclipse, motivo por el que miles de turistas y aficionados a la astronomía ya preparan viajes para presenciar el fenómeno.

¿Se podrá ver el eclipse solar en México?

Debido a la posición geográfica del país, el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 no será visible desde México.

Sin embargo, quienes deseen seguir el fenómeno podrán hacerlo mediante la transmisión en vivo que realizará la NASA, la cual permitirá observar el desarrollo del eclipse desde distintos puntos del planeta.

La cobertura comenzará alrededor de las 11:15 horas (tiempo del centro de México).

El eclipse solar total del 12 de agosto será una gran oportunidad para la ciencia: un avión estudiará la dinámica solar desde gran altitud y globos de investigación medirán los cambios que el oscurecimiento del cielo produce en nuestra atmósfera. https://t.co/06tE1EGbgx pic.twitter.com/w4mLRmLhDA — NASA en español (@NASA_es) July 28, 2026

¿Cuándo volverá a verse un eclipse desde México?

Como lo mencionamos, el eclipse solar de agosto no podrá apreciarse en territorio mexicano, el país sí será testigo de otro fenómeno astronómico ese mismo mes.

Se trata del eclipse total de Luna que ocurrirá entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto, el cual podrá observarse prácticamente en todo México.

Solo algunas zonas de Baja California y Sonora verán el fenómeno de manera parcial.

A diferencia del eclipse solar, este evento podrá disfrutarse sin necesidad de protección especial para la vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Recomendaciones para observar un eclipse solar de forma segura

Si tienes pensado viajar a alguno de los países donde será visible el eclipse total, recuerda que nunca debes mirar directamente al Sol sin protección certificada.

Los especialistas recomiendan utilizar únicamente lentes para eclipse que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2, ya que los lentes de sol convencionales no protegen la vista de la radiación solar.

Eclipse Solar de agosto El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas serán testigos de un eclipse total de Sol. (Nathan Stirk/Getty Images)

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