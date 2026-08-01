El ramen es un platillo que ha ganado popularidad en México, es un plato de fideo servido en un caldo hecho a base de huesos de cerdo o pollo acompañado de verduras y sazonado con miso o soya y aquí te compartimos un top 5 de restaurantes para disfrutar de estos platos calientitos.

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Jametaro

Este lugar tiene un menú muy sencillo pero delicioso, puedes disfrutar del miso, soya, sal y ensalada ramen. Los precios van de los 100 a los 200 pesos. Se encuentra ubicado en Eligió Ancona 167 en la Santa María la Ribera. Tiene un horario de miércoles, jueves, lunes y domingo de las 13:00 a las 18:30 horas; viernes y sábado de las 13:00 a las 19:30 horas.

Mukyu

Tiene ramen artesanal shoyu, miso, curry, shinmi, fukami y vegano y tienen un precio de 348 pesos. Se encuentra ubicado en Río Nazas 24 en la Cuauhtémoc. Abre de martes a sábado de 13:00 a 21:00 horas y domingo de las 13:00 a las 20:00 horas.

Ramen Ichi

Puedes encontrar una gran variedad de ramen como miso, spicy miso, miso butter corn, tokyo cilantro miso y tokyo veggie miso. Los precios van de de los 265 a los 345 pesos. Se ubica en Parque España 21 en la Roma Norte y abre de lunes a domingo de las 14:00 a las 21:00 horas .

Mog Bistro

Tiene mucha variedad de ramen y otros platillos deliciosos. Esta ubicado en Frontera 168 en la Roma Norte y tiene un horario de lunes a domingo de las 13:00 a las 00:00 horas.

Murakami

Este lugar tiene una gran variedad de platillos asiáticos que no sabrás cuál escoger. Los precios van de los 200 a los 400 pesos. Está en Torcuato Tasso 324 en Polanco y tiene un horario de lunes a domingo de las 12:00 a las 23:00 horas.

Así que ya lo sabes, si tienes antojo de un ramen estas son algunas opciones en la capital del país.

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