Feria de Puebla 2026 en Chapultepec; habrá gastronomía, música y venta de artesanías

Si te gusta disfrutar de la gastronomía mexicana, música y consumir productos locales no te puedes perder Puebla en Los Pinos 2026, una feria cultural para pasar un rato agradable en familia o con amigos y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde será la feria Puebla en Los Pinos 2026?

La Feria Puebla en Los Pinos 2026 se realizará el 8 y 9 de agosto de las 10:00 a las 17:00 horas en el Complejo Cultural Los Pinos ubicado en Calzada del Rey s/n, Bosque de Chapultepec I Secc en la alcaldía Miguel Hidalgo. La entrada será gratuita para todo público.

¿Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos?

La forma más sencilla de llegar a Los Pinos es en transporte público, solo debes usar la línea 7 del Metro o la Línea 3 del Cablebús y bajar en la estación Constituyentes. Después solo tendrás que caminar por Molino del Rey hasta llegar al recinto.

¿Qué habrá en la Feria de Puebla 2026?

Los asistentes podrán disfrutar de una muestra de rituales, danzas, música, productos locales y gastronomía poblana, algunas de las actividades de la cartelera son:

Banda Sinfónica del Centro de Capacitación de Música de Banda (CECAMBA)

Danza de los Tecuanes

Danza de Moros de Chila de las Flores

Trío Huasteco Hermanos García

Trío Femenil Reinas de la Huasteca

Narración oral Carmen Serdán: Cartas Valientes

Ensamble Poblano de Danza Folklórica

Ritual de Enfloramiento de Pantepec

Trío Huasteco Infantil Femenil de Cuetzalan del Progreso

Danza de los Perros de Agua de Chietla

Danza de Los Negritos

Danza de los Charros

Danza de Santiagos

Trío Huasteco Femenil Sitlalxóchitl de Huauchinango

También habrá funciones de cine para niños, talleres de papel picado, sellos botánicos, ángeles poblanos, ocarinas y silbatos de barro.

Y si eres de los que les gusta comer, habrá Cocinas de humo donde cocineros tradicionales de San Andrés Cholula, Calpan y Huachinango prepararán platillos como mole poblano, tamales, pipían verde, tacos de mollejas, tlacoyos, huaxmole, chiles en nogada y más.

También podrás comprar productos como mole, café, chocolate, vinagretas, botanas saludables, talavera, alfarería, mezcal, jabones, salsas artesanales, botanas de maíz inflado y churros.

El @Gob_Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, la @SedetraGobPue y la @TuristicoGobPue, te invita a vivir Puebla en @CC_LosPinos 🏛️ en coordinación con la @cultura_mx Gobierno de México.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/nLUAd8RrFj — Secretaría de Arte y Cultura Puebla (@CulturaGobPue) July 30, 2026

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