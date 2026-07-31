Día de la Novia 2026: Frases e imágenes de WhatsApp para sorprender a tu amorcito este 1 de agosto

Aceptémoslo, encontrar el mensaje perfecto para esa persona especial puede ser más complicado que elegir qué ver en Netflix.

Si este 1 de agosto, con motivo del Día de la Novia, quieres sorprender a tu amorcito, pero las palabras simplemente no fluyen, llegaste al lugar indicado.

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En adn noticias nos pusimos románticos y reunimos las mejores frases e imágenes para WhatsApp. Solo tendrás que copiar, pegar o inspirarte para sacar una sonrisa, robar uno que otro suspiro y, con suerte, convertirte en la persona favorita de su chat.

¿Por qué se celebra el Día de la Novia?

Aunque muchas personas creen que se trata de una fecha oficial, el Día de la Novia no forma parte del calendario de celebraciones internacionales.

Su popularidad nació en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a dedicar el 1 de agosto a consentir a sus parejas con mensajes, flores, regalos y pequeños detalles que demostraran su cariño.

Con el paso de los años, la tradición se volvió viral en México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Hoy es una de las fechas más comentadas en plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok, donde las dedicatorias románticas son las protagonistas.

Aunque no existe un origen histórico o religioso confirmado, cada vez son más las personas que aprovechan este día para recordarle a su pareja cuánto la aman.

Frases románticas para pedirle que sea tu novia

No sé qué hice para coincidir contigo, pero sí sé lo que quiero hacer a partir de hoy: caminar a tu lado. ¿Quieres ser mi novia?

Si pudiera pedir un deseo, no pediría más tiempo ni más suerte... pediría que este momento terminara con un “sí”. ¿Quieres ser mi novia?

Contigo entendí que el amor no se busca, simplemente aparece cuando menos lo esperas. Y apareció con tu nombre. ¿Quieres ser mi novia?

Quiero que la próxima vez que alguien me pregunte por qué sonrío tanto... pueda responder: “Porque ella es mi novia”. ¿Aceptas?

No sé si las estrellas existen para cumplir deseos, pero si alguna vez escucharon el mío, seguramente llevaba tu nombre. ¿Me haces la persona más feliz del mundo siendo mi novia?

No quiero regalarte flores solo un día, quiero regalarte tranquilidad, compañía y un amor que te haga sentir en casa. ¿Aceptas ser mi novia?

Mi corazón ya tomó una decisión hace mucho tiempo... solo estaba esperando que llegara este momento para preguntarte si quieres ser la protagonista de todos mis “para siempre”.

Frases románticas para dedicar al amor de tu vida

No hay constelación capaz de competir con la luz que encuentra mi alma cuando te mira.

Como escribió Mario Benedetti, uno nunca sabe cuándo una persona dejará de ser casualidad para convertirse en hogar. Tú eres mi hogar.

Hay amores que parecen escritos por Gabriel García Márquez: improbables, intensos y capaces de desafiar el tiempo. Así se siente quererte.

Si algún día el cielo olvida encender sus estrellas, bastará con mirar tus ojos para recordar que la belleza también habita en la Tierra.

Imágenes románticas para enviar por WhatsApp

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero si la acompañas con una bonita dedicatoria, el detalle puede ser aún más especial.

Aquí te dejamos algunas imágenes románticas que puedes compartir este Día de la Novia para sorprender a esa persona que hace latir más fuerte tu corazón.

Día de la Novia Frases románticas, dedicatorias, mensajes para enamorar e imágenes para hacer sonreír a tu pareja. (Juj Winn/Getty Images)

Día de la Novia Frases románticas, dedicatorias, mensajes para enamorar e imágenes para hacer sonreír a tu pareja. (Olha Danylenko/Getty Images)

Día de la Novia Frases románticas, dedicatorias, mensajes para enamorar e imágenes para hacer sonreír a tu pareja. (Anastassiya Bezhekeneva/Getty Images)

Día de la Novia Frases románticas, dedicatorias, mensajes para enamorar e imágenes para hacer sonreír a tu pareja. (Olha Danylenko/Getty Images)

Día de la Novia Frases románticas, dedicatorias, mensajes para enamorar e imágenes para hacer sonreír a tu pareja. (Thomas Barwick/Getty Images)

Y recuerda: no importa si el detalle es un mensaje largo, una foto bonita o un simple “te quiero” enviado por WhatsApp.

Al final, lo que más se queda en el corazón son las palabras sinceras. Eso sí, si vas a copiar una de estas frases, al menos cámbiale un emoji para que no descubran que te echamos la mano.

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