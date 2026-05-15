J Balvin, Bosé y Paty Cantú ponen la fiesta en la CDMX; lista de los mejores eventos hoy 15 de mayo

Este viernes 15 de mayo de 2026, artistas como J Balvin, Miguel Bosé y Paty Cantú encabezan la cartelera de conciertos en la Ciudad de México (CDMX), mientras miles de fans buscan boletos de último momento para disfrutar de uno de los planes favoritos del fin de semana.

La agenda cultural también incluye funciones de teatro y presentaciones en espacios como el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes y Teatro Metropólitan, por lo que la oferta de entretenimiento es amplia para todos los gustos.

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¿Qué artistas van a estar en el Auditorio Nacional hoy 15 de mayo?

Uno de los eventos más esperados de los conciertos hoy en CDMX es el regreso de Miguel Bosé al Auditorio Nacional. El cantante español volvió a México con una gira que reúne sus más grandes éxitos.

Temas como Amante Bandido, Morena Mía y Si Tú No Vuelves forman parte del repertorio del intérprete, quien regresó a los escenarios tras varios años alejado de las giras internacionales. ¿Te lo vas a perder?

¿Cuándo es el concierto de J Balvin en CDMX 2026?

J Balvin se presenta este 15 de mayo en la CDMX con un espectáculo que promete una producción llena de luces, visuales y sus mayores éxitos de reguetón. El colombiano llega con temas como Mi Gente, Ay Vamos y Qué Más Pues?, en una noche que apunta a ser una de las más concurridas del fin de semana.

De acuerdo con reportes sobre el evento, todavía existen algunos boletos disponibles de última hora para quienes quieran asistir al concierto del cantante urbano.

El show se perfila como uno de los conciertos en Palacio de los Deportes más comentados de mayo, especialmente por la alta demanda que generó entre fans mexicanos.

Paty Cantú y otros conciertos en la CDMX

Por otra parte, Paty Cantú también forma parte de la cartelera musical en la capital con una presentación especial en La Maraka, que ha llamado la atención entre sus seguidores por el formato cercano e íntimo del show.

Pero, estas no son las únicas opciones, pues este viernes también puedes disfrutar de los siguientes eventos:

Arath Herce : Lunario del Auditorio Nacional

: Lunario del Auditorio Nacional Bersuit: Teatro Metropólitan

Teatro Metropólitan Bohemia 90. Ale Zéguer, Juan Solo, Carmen María : El Cantoral

: El Cantoral Yung Beef : Pepsi Center

: Pepsi Center Talco : Pabellón del Palacio de los Deportes

: Pabellón del Palacio de los Deportes Trendline Utopía Tour : Foro Red Access

: Foro Red Access La Cantadera: Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Lista de las mejores obras de teatro en la CDMX este viernes 15 de mayo

Si lo tuyo es el teatro, checa la cartelera que ofrece la CDMX este viernes 15 de mayo:

Las Leonas : Teatro México

: Teatro México El Sótano: Teatro Fernando Soler

Teatro Fernando Soler Por la Punta de la Nariz : Teatro Ofelia

: Teatro Ofelia Mentiras el Musical : Teatro Aldama

: Teatro Aldama Perfume de gardenia : Teatro San Rafael

: Teatro San Rafael Como Quieras...Perro Amame: Teatro Virginia Fábregas

Puedes checar la cartelera completa en este ENLACE. Elige tu espectáculo favorito y no te quedes en casa.

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