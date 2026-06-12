Este viernes 12 de junio, el Toronto Stadium tendrá un espectáculo de 13 minutos —muy similar al del medio tiempo del Super Bowl de 12 a 15 minutos— donde Michael Bublé encabezará el evento, acompañado por íconos canadienses como Alanis Morissette, Alessia Cara, Nelly Furtado, la banda Rush y el colectivo The Halluci Nation.

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Para este primer encuentro, jugarán Bosnia y Herzegovina por el Grupo B a las 15:00 horas.

¿A qué hora cantará Katy Perry en el Mundial 2026 de Estados Unidos?

Asimismo, en California, Los Ángeles, la participación de Estados Unidos y Paraguay del Grupo D jugará a las 18:00 horas con un show encabezado por Katy Perry, la estrella del K-pop LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y DJ Sanjoy.

Se estima que, alrededor de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, se presente el ansiado show.

Este torneo finalizará el 19 de julio en el Estadio Nueva York con el ansiado broche de oro de Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

Datos curiosos del Mundial 2026 que debes de saber

Por estrictas reglas de patrocinio comercial impuestas por la FIFA, el recinto de Estados Unidos donde se presentará Katy Perry cambia de nombre durante el torneo de SoFi Stadium a Los Angeles Stadium.

Asimismo, cabe destacar que esta no es la primera vez que Katy encabeza un evento de este calibre, pues nos ha deleitado con su participación en el medio tiempo del Super Bowl donde voló sobre el público y cantó sobre un tigre mecánico gigante.

Esta experiencia eleva las expectativas de los asistentes y el mundo entero, ya que es recordado como uno de los shows más icónicos de la industria.

Asimismo, la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que cuenta con 48 selecciones compitiendo, lo que maximizó la magnitud de las ceremonias de apertura en sus tres países anfitriones.

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