Belinda en el Countdown Concert CDMX de la FIFA: fecha, lugar y precio de los boletos

Belinda será una de las protagonistas del Countdown Concert CDMX de la FIFA, el espectáculo musical con el que darán inicio las celebraciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El evento, que reunirá a los artistas del momento se realizará en la Ciudad de México (CDMX) como parte del festival México Vibra, reuniendo a miles de aficionados al futbol y la música ¡a solo unas horas del arranque del torneo más importante del planeta!

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¿Cuándo y dónde será el Countdown Concert CDMX de la FIFA?

El Countdown Concert CDMX de la FIFA se llevará a cabo el próximo 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de México. Este concierto formará parte de una celebración simultánea entre México, Canadá y Estados Unidos, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo.

Las puertas abrirán desde las 17:00 horas para que los asistentes disfruten de las actividades previas.

Mexico City’s Countdown Concert lineup is here! 🔥



On June 10, the FIFA Countdown Concert in collaboration with @recordingacad, kicks off the México Vibra concert at @auditoriomx.



1 special artist still to be revealed. 👀



📺 Live on @tiktok_us — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

Los precios de los boletos para el Countdown Concert CDMX van desde poco más de mil pesos hasta localidades que superan los nueve mil pesos, dependiendo de la zona elegida.

Belinda y otros artistas que estarán en el Countdown Concert CDMX de la FIFA

Además de Belinda, forman parte del cartel oficial del Countdown Concert, las sigeintes celebridades en México:

Carín León

Lucero

Manuel Mijares

Emmanuel

Carlos Rivera

Banda El Recodo

Benny Ibarra

Timbiriche

Aída Cuevas

Carla Morrison

Meme del Real

De forma simultánea se presentan en EUA, Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI, Wyclef Jean.

El concierto de la CDMX estará conectado en tiempo real con presentaciones similares en Toronto y Los Ángeles, creando una experiencia internacional para los aficionados que ya esperan con ansias el silbatazo inicial del Mundial 2026.

Esta será una presentación previa de Belinda, quien también formará parte del show en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, donde interpretará la canción "Por ella", en colaboración con Los Ángeles Azules.

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