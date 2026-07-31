Ubicación del nuevo Museo del Gato; los michis se adueñan de la CDMX

Si eres amante de los michis seguramente ya te enteraste que habrá un Museo del Gato, dedicado especialmente a conocer más sobre esta fascinante especie y para que no te lo pierdas aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Dónde está el Museo del Gato en CDMX?

A través de la cuenta de Facebook oficial del Museo del Gato se dieron a conocer más detalles sobre este recinto y de acuerdo con la información se ubicará en el cuarto piso de Paseo de la Reforma 87 en la colonia Tabacalera frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan anteriormente conocida como Glorieta de Colón.

La forma más sencilla de llegar es en transporte público, la estación París del Metrobús y el Trolebús es la más cercana. El Museo del Gato estará abierto a partir del 10 de agosto.

¿Cómo comprar los boletos?

Los boletos ya están disponibles a la venta y tienen un precio de 350 pesos de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo 385. Para adquirirlos solo debes ingresar al siguiente enlace. Tendrás que seleccionar la fecha y el horario que desees de las 11:00 a las 20:00 horas.

La experiencia tiene una duración de 45 minutos y te recomendamos llegar 15 minutos antes de tu horario de acceso para evitar contratiempos.

Los visitantes podrán disfrutar de dioramas de la evolución de los felinos, videomapping sobre la historia compartida de gatos y humanos, el sillón de la cat lady, un gato gigante para que te tomes fotos y el mural de recuerdos.

Así que si eres fan de los gatitos y quieres conocer más sobre ellos o simplemente pasar un rato divertido con amigos tienes que visitar este museo.

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