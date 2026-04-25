Si todavía no tienes plan, hoy es uno de esos días en los que quedarse en casa parece mala idea. La Ciudad de México (CDMX) tiene preparados eventos icónicos: desde el esperado regreso de Plastilina Mosh por su aniversario 30, hasta conciertos internacionales, teatro musical y propuestas en distintos recintos. Te contamos cuál es la agenda de hoy.
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Plastilina Mosh cumple 30 años y arma fiesta en el Pepsi Center
Uno de los eventos más esperados de este fin de semana es el concierto de Plastilina Mosh 30 Aniversario, programado para este sábado 25 de abril, en punto de las 20:00 horas, en el Pepsi Center WTC, en la alcaldía Benito Juárez.
El dúo conformado por Jonás González y Alejandro Rosso, que formó parte de la Avanzada Regiomontana, marcó a toda una generación con su mezcla de rock, electrónica, funk y humor irreverente.
¿Cuál será el posible setlist de Plastilina Mosh?
Aunque el setlist oficial del concierto de Plastilina Mosh no ha sido confirmado, entre las canciones que podrían sonar están clásicos como:
- Aló
- Te lo juro por Madonna
- Danny Trejo
- Bungaloo Punta Cometa
- Going to Mars Bolton
- Goodbye Happy Farm
- Niño Bomba
- Afroman
- Nalguita
- Peligroso Pop
- Pervert Pop Song
- Controlemos El Fuego
- El estreno: Cínicos, Pecadores y Blasfemos
Por supuesto, los fans veteranos esperan escuchar temazos como Mr. P-Mosh y Human Disco Ball.
Otros conciertos en la CDMX hoy 25 de abril
Pero la fiesta no para en la CDMX, la agenda de conciertos de este sábado 25 también incluye otros eventos imperdibles como:
- The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes, 20:30 horas.
- Alive, una fiesta en el tiempo en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, 21:30 horas.
Distintos shows independientes en bares, foros y centros culturales de la ciudad.
Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 25 de abril
Para quienes prefieren una noche diferente, el teatro también tiene buenas opciones este sábado:
- Descubriendo a Cri Cri: Teatro Hidalgo, a las 13:00 horas
- Historias de Pared: Contando Pintores: Foro a poco no, a las 13:00 horas
- Pedro y Julián: Teatro Benito Juárez, a las 13:00 horas
- Mi Juguete Favorito Musical: Telón de Asfalto, a las 14:00 horas
- El Rey León: Teatro Telcel, a las 16:30 horas
- Matilda el Musical con Emilia: Centro Cultural Teatro I, a las 16:00 horas
- Mentiras el Musical: Teatro Aldama, a las 17:00 horas
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve: Teatro San Jerónimo Independencia, a las 18:00 horas
Puedes checar la cartelera de teatro en la CDMX completa en este ENLACE.
La capital mexicana es uno de los centros de entretenimiento más importantes del país. Ya sea que busques rock, nostalgia noventera, teatro o fiesta, este 25 de abril hay opciones para todos los gustos.