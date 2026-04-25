Plastilina Mosh y otros conciertos en la CDMX hoy 25 de abril.

Plastilina Mosh y otros conciertos en la CDMX hoy 25 de abril.

Si todavía no tienes plan, hoy es uno de esos días en los que quedarse en casa parece mala idea. La Ciudad de México (CDMX) tiene preparados eventos icónicos: desde el esperado regreso de Plastilina Mosh por su aniversario 30, hasta conciertos internacionales, teatro musical y propuestas en distintos recintos. Te contamos cuál es la agenda de hoy.

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Plastilina Mosh cumple 30 años y arma fiesta en el Pepsi Center

Uno de los eventos más esperados de este fin de semana es el concierto de Plastilina Mosh 30 Aniversario, programado para este sábado 25 de abril, en punto de las 20:00 horas, en el Pepsi Center WTC, en la alcaldía Benito Juárez.

El dúo conformado por Jonás González y Alejandro Rosso, que formó parte de la Avanzada Regiomontana, marcó a toda una generación con su mezcla de rock, electrónica, funk y humor irreverente.

¿Cuál será el posible setlist de Plastilina Mosh?

Aunque el setlist oficial del concierto de Plastilina Mosh no ha sido confirmado, entre las canciones que podrían sonar están clásicos como:

Aló

Te lo juro por Madonna

Danny Trejo

Bungaloo Punta Cometa

Going to Mars Bolton

Goodbye Happy Farm

Niño Bomba

Afroman

Nalguita

Peligroso Pop

Pervert Pop Song

Controlemos El Fuego

El estreno: Cínicos, Pecadores y Blasfemos

Por supuesto, los fans veteranos esperan escuchar temazos como Mr. P-Mosh y Human Disco Ball.

Otros conciertos en la CDMX hoy 25 de abril

Pero la fiesta no para en la CDMX, la agenda de conciertos de este sábado 25 también incluye otros eventos imperdibles como:

The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes, 20:30 horas.

en el Pabellón del Palacio de los Deportes, 20:30 horas. Alive, una fiesta en el tiempo en Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, 21:30 horas.

Distintos shows independientes en bares, foros y centros culturales de la ciudad.

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 25 de abril

Para quienes prefieren una noche diferente, el teatro también tiene buenas opciones este sábado:

Descubriendo a Cri Cri : Teatro Hidalgo, a las 13:00 horas

: Teatro Hidalgo, a las 13:00 horas Historias de Pared : Contando Pintores: Foro a poco no, a las 13:00 horas

: Contando Pintores: Foro a poco no, a las 13:00 horas Pedro y Julián : Teatro Benito Juárez, a las 13:00 horas

: Teatro Benito Juárez, a las 13:00 horas Mi Juguete Favorito Musical : Telón de Asfalto, a las 14:00 horas

: Telón de Asfalto, a las 14:00 horas El Rey León : Teatro Telcel, a las 16:30 horas

Teatro Telcel, a las 16:30 horas Matilda el Musical con Emilia : Centro Cultural Teatro I, a las 16:00 horas

: Centro Cultural Teatro I, a las 16:00 horas Mentiras el Musical : Teatro Aldama, a las 17:00 horas

: Teatro Aldama, a las 17:00 horas Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve: Teatro San Jerónimo Independencia, a las 18:00 horas

Puedes checar la cartelera de teatro en la CDMX completa en este ENLACE.

La capital mexicana es uno de los centros de entretenimiento más importantes del país. Ya sea que busques rock, nostalgia noventera, teatro o fiesta, este 25 de abril hay opciones para todos los gustos.