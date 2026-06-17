Los mejores conciertos suceden todos los días en la Ciudad de México (CDMX), pues la capital mexicana cuenta con recintos icónicos que continuamente son sede de eventos con artistas nacionales e internacionales, que desbordan música y ambiente; por ejemplo: Julieta Venegas.

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Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Este miércoles 17 de junio, Julieta Venegas prende el Auditorio Nacional con su “Norteña Tour”. La famosa de 55 años se presenta esta noche en este icónico recinto, que es una parada obligada para grandes artistas que visitan la CDMX.

Si quieres disfrutar completamente en vivo de éxitos como Limón y Sal, Me voy, Eres para mí, compra tus boletos ahora mismo, a través de Ticketmaster.

El concierto de Julieta Venegas en la CDMX comienza en punto de las 20:30 horas y estará lleno de música que nació en la Avanzada Regia y que se ha mantenido vigente conquistando a nuevas generaciones. Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

¿Cuáles son los conciertos más esperados de junio?

El mes de junio llega con los conciertos más esperados por los capitalinos. Así que, si lo tuyo es la música, no dejes de disfrutar de los mejores conciertos que incluyen una mezcla de leyendas del rock alternativo, pop y electrónica. Los conciertos imperdibles de junio son:

Julieta Venegas : Presentándose en el Auditorio Nacional

: Presentándose en el Auditorio Nacional Disidente : Concierto en el Lunario del Auditorio Nacional

: Concierto en el Lunario del Auditorio Nacional RÜFÜS DU SOL : Show en el Estadio GNP Seguros

: Show en el Estadio GNP Seguros Caifanes: También en el Estadio GNP Seguros

También en el Estadio GNP Seguros SOMBR : En el Pepsi Center con su You Are The Reason Tour

: En el Pepsi Center con su You Are The Reason Tour El Tri: Presentando Adicto al rocanrol

¿Cómo pedir un reembolso de un concierto?

Para solicitar un reembolso en Ticketmaster, el proceso depende del motivo de tu solicitud, ya que generalmente las ventas son definitivas.

Si el evento fue cancelado o pospuesto oficialmente, el reembolso sucede de forma automática (para compras en línea) o presentando los boletos físicos.

Si compraste un boleto y no puedes asistir por motivos personales, el proceso dependerá de si cuentas con el servicio Ticketprotector.

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