La CDMX tiene la segunda red de museos más grande del mundo y para los amantes del arte y el futbol habrá un corredor cultural donde los asistentes podrán conocer sobre la arqueología prehispánica, la moda sostenible, el arte contemporáneo, la biomecánica y el diseño industrial.

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Exposiciones de futbol en CDMX

Fútbol: Diseñando una pasión en el Museo Franz Mayer del 25 de marzo al 16 de agosto. Es una muestra que reúne más de 250 piezas históricas en colaboración con el National Football Museum de Inglaterra. También se exhiben botines y uniformes originales usados por Pelé, Maradona, Hugo Sánchez, Messi y Cristiano Ronaldo.

El futbol no solo se juega, ¡también se diseña!

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Únete a este recorrido especial por "Futbol: Diseñando una pasión" y conoce cómo colores, tipografías e ideas construyen la identidad visual de equipos y selecciones.



🗓️ Miércoles 10 de junio | 16 h

🎟️ https://t.co/cdb9G7QuVu pic.twitter.com/FKsRM1XjdL — Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) June 5, 2026

Juego Limpio: La cancha que nos une en el Museo Memoria y Tolerancia del 25 de marzo al 4 de octubre. Hay 8 salas inmersivas y testimonios en video y realidad virtual y como este deporte se ha convertido en una herramienta social e inclusiva.

Futbol y arte: Esa misma emoción en el Museo Jumex del 28 de marzo al 26 de julio. Cuenta con 45 obras de gran formato que incluye esculturas, videoarte e instalaciones sonoras.

Álbum Épico en el Museo Yancuic del 28 de marzo al 2 de agosto. Exhibe más de 15 mil piezas históricas autenticadas y usadas por leyendas de 90 selecciones nacionales en las finales más icónicas de la historia.

México Aquí en el Monumento a la Madre del 7 de mayo al 30 de agosto. Es un pabellón multisensorial en el corredor Reforma-Insurgentes donde habrá 6 salas temáticas inmersivas que levan por nombre Piedra, Luz, Música, Ritos, Masa y Pelota.

Estas solo son algunas de las exposiciones que estarán disponibles, si quieres conocer la guía completa puedes consultarla en el siguiente enlace.

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