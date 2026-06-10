Llega a la CDMX una de las fiestas de sabor más importantes, el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal que celebrará su novena edición con talleres, arte, antojitos y un homenaje al burrito pulquero, y para que no te lo pierdas, te contamos todos los detalles.

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¿Qué habrá en el Festival del Pulque y Mezcal?

Durante dos días los asistentes podrán disfrutar de cultura, comida y bebidas ancestrales, además se rendirá homenaje al burrito pulquero una figura de nobleza y esfuerzo en el México rural.

Habrá una gran variedad de mezcales como espadín, tobalá, cuishe, cedrón, cremas y curados de café, coco, mazapán, chocolate y guanábana. Además habrá curados de piñón, mango, apio, fresa, pistache y avena.

Y para acompañar estas deliciosas bebidas habrá tlayudas, birria, quesabirrias y muchos antojitos mexicanos.

También habrá talleres para jugar y crear en torno al maguey y al burrito estas se llevarán a cabo cada hora a partir de las 12:00 y hasta las 19:00 horas.

Fecha, lugar y precios del Festival del Pulque y Mezcal

Este imperdible evento se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de julio en Doméstico ubicado en Avenida Nuevo León 80 en la Condesa en CDMX de las 12:00 a las 20:00 horas.

La entrada tiene un precio en línea de 60.00 pesos, el día del evento costará 80.00 pesos. Tu boleto incluye:

Una jicarita de bienvenida

Un taller a elegir inspiradas en el burrito

Participación en el mural vivo y colaborativo del burrito

Acceso a la mini exposición

Participación en la ruta del maguey

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