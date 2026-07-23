Harry Potter y la Piedra Filosofal regresa a cines de México con 15 minutos de contenido exclusivo

J.K Rowling fue la encargada de crear el universo de Harry Potter y el 23 de noviembre de este año se cumplen 25 años del estreno en cines de La Piedra Filosofal y para celebrarlo, habrá un reestreno en México con una sorpresa.

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Reestrenarán Harry Potter y La Piedra Filosofal con contenido exclusivo

A través de redes sociales, Cinépolis dio a conocer que Harry Potter y La Piedra Filosofal volverá a las salas de México el jueves 27 de agosto y los potterheads podrán disfrutar de 15 minutos de contenido clasificado y exclusivo.

Más que Cine Latam fue quien reveló que para el reestreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal habrá 15 minutos de contenido clasificado y exclusivo al final de la proyección.

¡Preparen sus varitas y no se levanten de sus asientos! 🚂✨



Mucha atención, Potterheads: el Mapa del Merodeador nos revela que hay 15 minutos de contenido clasificado y exclusivo esperando al final de la función. Ni el mismísimo Dumbledore nos quiso confirmar de qué se trata… pic.twitter.com/FZ1xY3Ju33 — Más Que Cine Latam (@MasQueCineLatam) July 22, 2026

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuándo saldrán a la venta los boletos y en qué cines estará disponible, así que si no te lo quieres perder te recomendamos mantenerte atento a los anuncios de Cinépolis.

Curiosidades de Harry Potter

Los libros han sido traducidos a 79 idiomas incluido el galés, latín y griego.

La edición del libro en inglés ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ consta de 77 mil 869 palabras.

Nicholas Flamel si existió y tras comprar un libro de alquimia se dedicó a producir la piedra filosofal.

Los nombres de algunas casas cambiaron dependiendo del idioma por ejemplo Gryffindor se convirtió en Grifindoro en italiano, Garudwaar en hindi, Nevelnir en checo y Llereurolen galés.

Voldemort proviene del francés y significa “vuelo de muerte”.

Los únicos hechizos que aparecen en La Piedra Filosofal son Wingardium leviosa, Petrificus totalis, Alohomora y Locomotor mortis.

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