Salvador Dalí es un reconocido artista, fue pintor, escultor y grabador considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo y algunas de sus obras como esculturas, pinturas y dibujos llegarán a la CDMX, así que si quieres ir aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué habrá en la exposición Dalí: Escenografía de un sueño?

La exposición contará con más de 80 obras originales entre pinturas, dibujos, grabados y un lienzo monumental de 10 metros de ancho por 5 metros de alto creado por Dalí y Alfred Hitchcock. Algunas de estas piezas nunca se habían exhibido en América Latina.

La curaduría es de la colección Dalí Universe, propiedad del galerista y coleccionista italiano Beniamino Levi. Muchas de las piezas son de colecciones privadas de Europa y Estados Unidos.

Además contará con tecnología inmersiva pues habrá un infinity room con proyecciones envolventes.

Fecha, lugar y precios de la exposición de Dalí

La exposición se presentará en el Palacio de la Autonomía de la UNAM ubicado en la calle Licenciado Primo de Verdad 2 a partir del 25 de junio y tendrá un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 19:00 horas y los boletos tendrán los siguientes precios:

Adultos 320.00 pesos de lunes a viernes y 420.00 pesos sábado y domingo

Niños de 4 a 12 años y adultos mayores o personas con discapacidad 190.00 pesos de lunes a viernes y 290.00 pesos sábado y domingo

Paquete familiar 2 adultos y 2 niños mayores de 12 años 900.00 pesos de lunes a viernes y 1,250.00 pesos sábado y domingo

Grupos de 10 personas 272.00 pesos de lunes a viernes y 357.00 pesos sábado y domingo

Puedes comprar las entradas en el siguiente enlace.

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