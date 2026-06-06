Si aún no tienes plan para este fin de semana y quieres disfrutar un momento en familia o con amigos, puedes visitar el recién remodelado Embarcadero de Cuemanco y dar un paseo por las trajineras.

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¿Qué hay en el embarcadero de Cuemanco?

Con la remodelación que se hizo en el Embarcadero de Cuemanco, se instaló una torre hidro-botánica para la captación de agua de lluvia.

Además, se rehabilitó el malecón y el camellón central y se colocaron esculturas de ajolote y se instalaron bancas fabricadas con materiales tradicionales por artesanos locales.

Se instaló luminaria LED alimentada con energía solar, jardines de lluvia, zonas de infiltración y se rehabilitó una nave monumental y 74 locales comerciales que forman parte del Mercado Cuemanco.

Precios de las trajineras

Cabe mencionar que el Embarcadero Cuemanco ofrece servicio de Paseos Turísticos por la reserva ecológica y la tarifa por hora en trajinera es de 750 pesos, aunque este puede variar. Ofrecen servicio de las 08:00 a las 18:00 horas y la trajinera tiene capacidad de 20 personas.

Preservación y protección del ajolote

Además, en Xochimilco se realizan acciones para la preservación y protección del ajolote, especie que se convertido en el emblema de la capital.

Se encuentra operando el primer laboratorio público para la conservación de la especie y se han recuperado 30 sitios chinamperos para la reintroducción del Ajolote a su hábitat natural.

Se construyó el Santuario del Ajolote en el Parque Ecológico de Xochimilco para la divulgación y reproducción de la especie.

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