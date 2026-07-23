Festival Internacional del Chile en Nogada en Puebla tendrá comida, música y muchas actividades

Se acerca una de las temporadas más festivas y con mucho sabor pues en septiembre se celebra el Día de la Independencia de México y uno de los platillos destacados es el chile en nogada y en Puebla se llevará a cabo un festival para que deleites tu paladar y disfrutes de muchas actividades.

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¿Qué habrá en el Festival Internacional del Chile en Nogada en Puebla?

Este 2026 será el 25 aniversario del Festival Internacional del Chile en Nogada y los asistentes no solo degustarán este famoso platillo, también encontrarán actividades culturales, recreativas y artísticas.

Durante el primer fin de semana del festival que será el 1 y 2 de agosto habrá espectáculos y actividades con temática de circo y medieval.

También se dedicará un fin de semana al folclor mexicano donde habrá música y para el último fin de semana que será el 22 y 23 de agosto habrá globos aerostáticos y papalotes.

Todo el festival contará con la presencia de cocineras tradicionales quienes se encargarán de preparar el chile en nogada, habrá expositores gastronómicos, productores locales y artesanos.

Curiosidades del chile en nogada

Se cree que este platillo surgió a principios del siglo XIX cuando las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla crearon el chile en nogada para celebrar la independencia pues se hace referencia a los colores de la bandera, verde, blanco y rojo.

Aunque se le asocia con Puebla hay variaciones de chile en nogada en otras regiones de México.

La tradición marca que el acitrón se debe incluir es la preparación pero es un ingrediente cuya venta esta restringida debido a que proviene de una biznaga que tarda 60 años en ser productiva.

El chile poblano endémico es una especie que corre peligro pues el 40% de lo que se vende esta temporada se cultiva y cosecha en China.

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