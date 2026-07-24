Cuca y Santa Sabina prenden la CDMX con un concierto imperdible de rock en tu idioma; sedes, horarios y precio de boletos

Si buscas conciertos hoy 24 de julio en la Ciudad de México, este viernes hay una cita obligada para los amantes del rock nacional. Cuca celebrará 36 años de trayectoria con un concierto especial junto a Santa Sabina en uno de los escenarios icónicos de la capital mexicana. Te contamos todos los detalles.

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Artistas que se presentan hoy en el Teatro Metropólitan

El Teatro Metropólitan será el punto de reunión para los fanáticos del rock este viernes 24 de julio. El concierto de Cuca y Santa Sabina está programado para iniciar a las 20:30 horas.

No te pierdas la oportunidad de escuchar temazos de estas bandas jaliscienses que marcaron a toda una generación como La balada, El son del dolor, Azul casi morado o Estando aquí no estoy.

La Cuca es una de las bandas de hard rock y rock pesado más icónicas de México mientras que Santa Sabina, la banda que estuvo liderada por Rita Guerrero, destacó por su energía y poesía oscura.

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¿Cuáles son los conciertos más esperados del mes?

Además del aniversario de Cuca, la cartelera de espectáculos continúa preparando la llegada de artistas nacionales e internacionales durante las próximas semanas, consolidando a la CDMX como uno de los principales destinos para disfrutar de conciertos en vivo. Los espectáculos más esperados de julio son los siguientes:

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio : El 24 de julio en La Maraka.

: El 24 de julio en La Maraka. El Tri: El 25 de julio en el Palacio de los Deportes, presentando su show “Adicto al rocanrol”.

El 25 de julio en el Palacio de los Deportes, presentando su show “Adicto al rocanrol”. La Renga: El 29 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

El 29 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional Harry Styles : El 31 de julio en el Estadio GNP Seguros con su gira “Together Together”.

: El 31 de julio en el Estadio GNP Seguros con su gira “Together Together”. Mijares : El 31 de julio en el Auditorio Nacional, celebrando 40 años de carrera en formato sinfónico.

: El 31 de julio en el Auditorio Nacional, celebrando 40 años de carrera en formato sinfónico. CA7RIEL & Paco Amoroso: El 31 de julio en su presentación agendada por OCESA.

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