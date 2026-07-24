Fecha de la feria del elote 2026 en CDMX

Los amantes del maíz y la gastronomía mexicana ya tienen una cita para este verano. Del 8 al 16 de agosto de 2026 se llevará a cabo la Feria del Elote y la Tortilla al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Este tradicional evento reunirá a productores, cocineras y comerciantes que ofrecerán una amplia variedad de platillos elaborados con maíz, entre ellos elotes preparados, esquites, tortillas hechas a mano, tamales, pan de elote, atole, chileatole, postres y otras especialidades.

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Actividades y gastronomía de la feria del elote 2026 CDMX

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con actividades culturales, música en vivo, venta de artesanías. Se trata de un espacio ideal para disfrutar en familia donde se espera la visita de miles de personas durante los nueve días de actividades.

La entrada será gratuita, por lo que los asistentes únicamente deberán considerar el gasto en alimentos, bebidas o productos que deseen adquirir.

La Feria del Elote y la Tortilla 2026 rinde homenaje al maíz, ingrediente fundamental de la identidad culinaria y cultural de México.

Historia del maíz en México

El maíz es originario de México, y por la evidencia hallada en Tehuacán, Puebla, sabemos que su cultivo inició hace siete mil años, su domesticación permitió que los grupos nómadas se volvieran sedentarios convirtiéndose así en el sustento de los pueblos mesoamericanos.

En 1492, Cristóbal Colón descubrió el maíz en América y lo llevó a España, desde donde se extendió a toda Europa, norte de África, Oriente, India y China. Es el único cereal de origen americano que se ha convertido en uno de los cultivos principales en todo el mundo.

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