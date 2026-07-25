Aespa regresa a México: fecha para ver al fenómeno mundial del K-Pop

Aespa está de regreso en México como parte de su nuevo tour que promete ser todo un fenómeno, ya que se trata de una de las más importantes y destacas bandas dentro del K-Pop. Si eres fan, no te puedes perder su presentación este 2026.

Luego del éxito rotundo de LEMONADE, su gira LIVE TOUR-SYNK: COMPLaeXITY, en Latinoamérica, puso en la lista a México como uno de los destinos principales. Y es que no es sorpresa, ya que cada vez más mexicanos escuchan K-Pop.

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¿Cómo será el nuevo tour de Aespa en México?

Aespa, conformado por KARINA, WINTER, GISELLE y NINGNING, marcarán un nuevo capítulo de su vida con este tour, el cual tiene una producción ambiciosa, vanguardista y de muy alta calidad, además de colaboraciones dinámicas y una narrativa visual inmersiva.

“Recibimos muchísimo cariño por LEMONADE, y estamos muy emocionadas de finalmente poder compartir esa energía con nuestros fans en Latinoamérica...Hemos estado preparando un show más grande e inmersivo para esta gira y estamos emocionadas de crear recuerdos inolvidables juntos”, señaló Aespa en un comunicado.

¿Cuándo será el concierto de Aespa en México este 2026?

Aespa dará su concierto el próximo 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes, CDMX. Esto después de pasar por Santiago, Chile y Lima, Perú.

Boletos para el concierto de Aespa en México 2026

Los boletos ya se pueden adquirir a través de la plataforma de Ticketmaster y sus precios van desde los mil 091 pesos hasta los 11 mil. A estas cifras hay que agregarles también el costo del servicio de la plataforma, así que te recomendamos ir ahorrando.

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