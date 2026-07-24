Samuel, un mexicano muy coreano que triunfa en la industria del K-pop

Samuel, cantante, modelo y actor estadounidense de origen surcoreano y mexicano, nuevamente sale a reflectores y esta vez lo hace con su nuevo mini álbum “Samuelito”, que marca un nuevo capítulo en su trayectoria y presenta una propuesta muy movida con ritmos latinos.

A Samuel se le reconoce por su versatilidad en géneros como el pop y el R&B y en este nuevo proyecto reinterpreta los sonidos latinos desde una perspectiva contemporánea, pues hace una fusión entre el latin pop, reggaetón y la energía K-Pop.

De esta manera llega con una propuesta fresca y sofisticada, capaz de conectar con audiencias de todo el mundo. Y es que “Samuelito” transporta a los amantes de la música a una versión más auténtica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántas canciones tiene el nuevo álbum “Samuelito”?

El nuevo álbum reúne cuatro canciones, las cuales son:

ZIGI-ZIGI-ZIGI

Hola

Never Say Goodbye

Ddook Ddak

Estas cuatro melodías reflejan las diferentes facetas del artista y forman una identidad sonora inigualable, así como una gran sensibilidad creativa.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.