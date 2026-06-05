México es un referente en el mundo por su gastronomía y por ello, en la CDMX se llevará a cabo el festival “México de mis sabores”, un evento que ofrecerá una oferta cultural, gastronómica y de convivencia donde podrás probar deliciosos platillos, aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

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¿Qué habrá en el festival “México de mis sabores”?

Durante el evento los asistentes vivirán un recorrido culinario por diferentes regiones del país entre los que destacan Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán como parte de Sabores del Sur y Mundo Maya.

Tesoros y Ciudades Coloniales abarcará Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro y Zacatecas y El Corazón del Sabor Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La Frontera y la Carnita Asada será representada por Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y La Costa y el Pacífico por Colima, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa y Oaxaca.

Durante el festival chefs invitados y cocineras tradicionales ofrecerán platillos, postres y bebidas tradicionales como pulque y tepache. Habrá antojitos como tacos, tamales, tostadas y quesadillas.

Participarán 19 cocineras tradicionales provenientes de 14 entidades y conservarán el 100% de sus ingresos fortaleciendo la economía local y comunitaria.

¿Cuándo y dónde será el festival gastronómico?

El festival se llevará a cabo en Campo Marte del 11 de junio al 19 de julio de 2026 de las 13:00 a las 19:00 horas.

Sabores del Sur y Mundo Maya del 11 al 17 de junio

Tesoros y Ciudades Coloniales del 18 al 24 de junio

La Frontera y la Carnita Asada del 1 al 7 de julio

La Costa y el Pacífico del 9 al 19 de julio

Sabores del Sur y Mundo Maya. 🤩



📅 11 al 17 de junio

📍 Campo Marte



Déjate conquistar por los sabores, aromas y tradiciones del sur de México y el Mundo Maya en una experiencia gastronómica única. Disfruta de platillos emblemáticos como los camarones al coco de Campeche, la… pic.twitter.com/HApsQq19jX — SECTUR México (@SECTUR_mx) June 5, 2026

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