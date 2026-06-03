En la CDMX hay una gran variedad de opciones para comer y en los próximos días se llevará a cabo el evento de futbol más importante en el planeta y si vas a asistir a alguno de los partidos que se realizarán en el Estadio Azteca, te compartimos algunas opciones de lugares para que vayas a comer.

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Antojitos Michingon Homero

En este lugar venden quesadillas, pambazos y tacos, se encuentran ubicados en Cto Estadio Azteca s/n entre San Celso y San León, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán. Tiene un horario de martes a domingo de las 12:00 a las 23:00 horas.

Birria Capricornio

Ofrecen birria con consomé y tacos dorados, te recomendamos llegar con tiempo ya que siempre hay mucha gente. Se ubican en Cto Estadio Azteca puerta 1, Exejido de Santa Úrsula Coapa. Abren de miércoles a lunes de las 07:00 a las 15:00 horas.

Antojitos Azteca Gaby

Si lo tuyo es la comida casera, en este lugar encontrarás sopes, quesadillas y todo tipo de antojitos. Esta ubicado en Tetongo 3, Conjunto Buenavista, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.

Los Oaxacos Tlayudería

Las tlayudas son una de las comidas más conocidas de Oaxaca, llevan frijoles, quesillo, tasajo y hasta chapulines. El lugar esta en Santo Tomás 137, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán. Brindan servicio de jueves a martes de las 14:00 a las 22:00 horas.

La Casa del Sushi

Si estás buscando algo diferente, esta es una buena opción pues venden sushi estilo urbano con rollos abundantes y combinaciones especiales. El local esta en Esquina San Benito, Cto Estadio Azteca MZ 668, Pedregal de Santa Úrsula en Coyoacán. Abren todos los días de las 13:00 a las 21:00 horas.

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