Pandora y Flans traen de regreso los 80 a la CDMX; lista de los mejores conciertos hoy 5 de junio

¡Flans y Pandora juntas! Si estás buscando conciertos hoy, te contamos que este viernes hay una cita obligada con la nostalgia por los 80. Estas dos agrupaciones icónicas se unen para llevar a sus fans por un viaje en el tiempo inolvidable.

Este concierto es uno de los eventos más esperados del fin de semana en la CDMX, en donde podrás volver a escuchar temazos como “Cómo te va mi amor”, “No controles”, “Bazar” y “Las mil y una noches” completamente en vivo. Te contamos los detalles.

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¿Qué artistas se presentan hoy en el Auditorio Nacional?

Pandora y Flans se presentan, este viernes 5 de junio, en el Auditorio Nacional con el espectáculo Más Inesperado Tour, una gira que ha reunido a miles de fanáticos del pop en español y que llega a su recta final.

El concierto comenzará a las 20:30 horas y promete un recorrido por los éxitos que marcaron a toda una generación.

Además de este espectáculo imperdible, también se presentan en el Lunario del Auditorio Nacional la exitosa banda de rock mexicana Little Jesus. No te puedes perder la oportunidad de escuchar “Magia” en vivo.

¿Qué artistas van a venir a México en junio de 2026?

La agenda de conciertos del mes de junio promete traer a la CDMX espectáculos imperdibles con artistas internacionales y nacionales. Algunos de los más esperados son los siguientes:

Pulp: 2 de junio

Cristian Castro : 15 y 16 de junio

: 15 y 16 de junio Julieta Venegas : 17 de junio

: 17 de junio Carlos Vives & Silvestre Dangond: 16 de junio

Jesse & Joy y Gloria Trevi: 19 y 20 de junio

ZAYN : 20 de junio

: 20 de junio Rush: 20 de junio

Los Tigres del Norte: 27 de junio

¿Qué día hay boletos 2x1 en Ticketmaster?

Conseguir boletos para los mejores conciertos de junio al 50% en Ticketmaster es mucho más fácil de lo que te imaginas.

Todos los jueves, la boletera tiene disponible una gran variedad de eventos al 2x1, para quienes compran en línea.

Si aún no tienes plan este viernes, Pandora y Flans ofrecen una de las mejores opciones entre los conciertos hoy en la CDMX.

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