Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Tiroteo durante festival al aire libre en Ohio deja varios heridos
/Entretenimiento/Video

Cristian Castro anuncia gira de conciertos en homenaje a José José al estilo sinfónico

Cristian Castro sorprende a sus fanáticos al anunciar un espectacular concierto y disco tributo para revivir los más grandes éxitos de José José.

Metadatos del artículo

Por: Adriana Juárez Miranda
Tags relacionados