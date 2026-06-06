Este fin de semana no te quedes encerrado en casa y disfruta de la cartelera de entretenimiento de la Ciudad de México (CDMX). En la capital contamos con una amplia variedad de conciertos internacionales y pop en recintos icónicos, además de puestas en escena que van del suspenso a grandes producciones musicales.

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¿Quién estará hoy en el Auditorio Nacional de la CDMX?

La agrupación mexicana Matisse se presenta en el Auditorio Nacional a las 20:00 horas como parte de su gira “El Ayer”.

¿Qué otros conciertos hay en Ciudad de México hoy?

También veremos al aclamado artista argentino Milo J con sus mejores rimas y éxitos urbanos en el Palacio de los Deportes a partir de las 20:00 horas.

Asimismo, el metal sinfónico de Turilli/Lione Rhapsody sonará en el Pepsi Center WTC a las 20:00 horas.

Otro plus para los fanáticos de garage y surf rock estará en el Teatro Metropolitan a partir de las 20:00 horas con The Growlers, banda que creó su propio género conocido como “Beach Goth”.

Para los amantes del thrash metal, Onslaught se presenta junto con Blood Feast y Gammacide en el Circo Volador a partir de las 17:00 y hasta las 23:00 horas.

Finalmente, veremos a TK from Ling tosite sigure, una experiencia del rock japonés que estará a parir de las 20:00 horas en el Foro Puebla.

Las mejores obras de teatro en cartelera

Habrá 5 obras de teatro en la CDMX, y esta es la lista completa:

Perfume de Gardenia: Teatro San Rafael; dos funciones a las 18:00 y a las 21:15 horas

Teatro San Rafael; dos funciones a las 18:00 y a las 21:15 horas Metamorfosis: Cartelera de Teatro CDMX a las 20:30 horas con un costo de $300 pesos

Cartelera de Teatro CDMX a las 20:30 horas con un costo de $300 pesos El Sótano: Teatro Fernando Soler a las 18:00 horas

Teatro Fernando Soler a las 18:00 horas El Diario de Ana Frank: Teatro Tepeyac a las 16:00 horas

Teatro Tepeyac a las 16:00 horas No te vayas sin decir adiós: Foro Cultural Chapultepec a las 18:00 horas