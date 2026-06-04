El DJ canadiense Deadmau5 regresa a la CDMX y ofrecerá un concierto gratuito, así que si te gusta la música electrónica y el automovilismo te compartimos todos los detalles de este imperdible evento.

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Fecha y horarios: ¿Cuándo será el concierto de Deadmau5 en CDMX?

Como parte de la clausura del Gumball 3000 se llevará a cabo el concierto de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República s/n, Tabacalera el próximo 10 de junio y la entrada será gratis.

Recomendaciones de seguridad y accesos al Monumento a la Revolución

Como en todos los eventos masivos gratuitos, las autoridades de la CDMX emitieron algunas recomendaciones:

Levar bolsas de mano

Resguardar bien lo celulares

Llevar tenis y ropa cómoda

Agua embotellada

Impermeables

5 WEEKS TO GO until Gumball 3000 touches down in Miami for the start of our 27th Annual Rally - Miami to Mexico City 🏁



100+ supercars, Gumball superstars, live music, free public events… where will you be joining us? 👀#Gumball3000 #MiamiToMexicoCity #RoadToTheWorldCup… pic.twitter.com/1PWYzVlYhe — Gumball 3000 (@gumball3000) April 30, 2026

Es importante evitar llevar cinturones, mochilas, objetos de vidrio, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, drones, rayos láser y pirotecnia.

Para llegar al Monumento a la Revolución la forma más sencilla es en Metro y la estación más cercana es Revolución, solo tendrás que caminar unas cuantas cuadras.

También puedes usar la línea 1 del Metrobús y bajarte en la estación Plaza de la República y caminar dos cuadras.

¿Qué esperar del show de Deadmau5 en la capital?

Deadmau5 tiene una discografía de 8 álbumes de estudio y decenas de sencillos, algunos de los temas más exitosos son:

Strobe

Ghosts’n Stuff

I remeber

Raise your weapon

Sus conciertos tienen una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos y suele abrir con temas como “Fn Pig”, “Artefact” o “8ths”, alterna con éxitos como “Some Chords” y “The Veldt” y finalmente cierra el espectáculo con “Smack My Bitch Up” (cover de The Prodigy) o la melódica “Strobe”.

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