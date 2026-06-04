El DJ canadiense Deadmau5 regresa a la CDMX y ofrecerá un concierto gratuito, así que si te gusta la música electrónica y el automovilismo te compartimos todos los detalles de este imperdible evento.
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Fecha y horarios: ¿Cuándo será el concierto de Deadmau5 en CDMX?
Como parte de la clausura del Gumball 3000 se llevará a cabo el concierto de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República s/n, Tabacalera el próximo 10 de junio y la entrada será gratis.
Recomendaciones de seguridad y accesos al Monumento a la Revolución
Como en todos los eventos masivos gratuitos, las autoridades de la CDMX emitieron algunas recomendaciones:
- Levar bolsas de mano
- Resguardar bien lo celulares
- Llevar tenis y ropa cómoda
- Agua embotellada
- Impermeables
Es importante evitar llevar cinturones, mochilas, objetos de vidrio, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, drones, rayos láser y pirotecnia.
Para llegar al Monumento a la Revolución la forma más sencilla es en Metro y la estación más cercana es Revolución, solo tendrás que caminar unas cuantas cuadras.
También puedes usar la línea 1 del Metrobús y bajarte en la estación Plaza de la República y caminar dos cuadras.
¿Qué esperar del show de Deadmau5 en la capital?
Deadmau5 tiene una discografía de 8 álbumes de estudio y decenas de sencillos, algunos de los temas más exitosos son:
- Strobe
- Ghosts’n Stuff
- I remeber
- Raise your weapon
Sus conciertos tienen una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos y suele abrir con temas como “Fn Pig”, “Artefact” o “8ths”, alterna con éxitos como “Some Chords” y “The Veldt” y finalmente cierra el espectáculo con “Smack My Bitch Up” (cover de The Prodigy) o la melódica “Strobe”.
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