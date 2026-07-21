De música clásica a electrónica: Los mejores conciertos en la CDMX hoy 22 de julio; sedes y horarios

Si estás buscando qué hacer en la CDMX este miércoles 22 de julio, te contamos que la capital mexicana cuenta con una amplia cartelera cultural que te ofrece desde concierto de música clásica hasta conciertos de exponentes emergentes de música techno y electrónica.

Si quieres divertirte en pleno ombligo de semana, en adn Noticias, te dejamos la lista de los mejores eventos disponibles en la CDMX.

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Lista de los mejores conciertos en la CDMX hoy 22 de julio

Si lo tuyo es la música clásica, te recomendamos que te lances al concierto Vivaldísimo, en el que vivirás una experiencia musical inmersiva dedicada a la obra del compositor barroco Antonio Vivaldi.

Sede: Capilla Gótica, Ciudad de México

Fecha: Miércoles 22 de julio

Hora: De 7:00 pm a 8:15 pm

Precio de boletos : De $350 a $450 pesos

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Pero, si lo tuyo es la música techno o la música electrónica, no te puedes perder la fiestota que se va a armar en el Bar Oriente, de la Ciudad de México, en donde se reúnen DJs emergentes con propuestas muy interesantes que ya están haciendo ruido en la capital mexicana.

Fecha: Miércoles 22 de julio

Hora: De las 10:00 pm a las 5:00 am

Artistas invitados: Quintos, Yams Yams, Jazo Razo, Ann García

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Cartelera de teatro hoy 22 de julio

Y, para los amantes del teatro, la capital mexicana también cuenta con una cartelera que tiene disponibles excelentes puestas en escena de primer nivel, para todos los gustos y todos los días de la semana.

Si quieres aprovechar la tarde-noche de este miércoles 22 de julio, te recomendamos que cheques las obras de teatro que ofrecen funciones, justo cuando sales de la ofis.

El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas El Rey León : Teatro Telcel, a las 20:00 horas

: Teatro Telcel, a las 20:00 horas Te quiero hasta la luna : Foro Lucerna, a las 20:30 horas

: Foro Lucerna, a las 20:30 horas Asesinato para dos : Teatro Milán,a las 20:45 horas

: Teatro Milán,a las 20:45 horas Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas

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¡No es una locura! Salir los miércoles en la CDMX sí es posible. Recuerda que la capital mexicana tiene los mejores conciertos todos los días de la semana.

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