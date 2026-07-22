Jueves de música electrónica: Estos son los mejores conciertos con DJs en vivo en la CDMX este 23 de julio

¿Lo tuyo es la música electrónica? Entonces, no te pierdas la oportunidad de conocer el lugar donde vivirás los mejores conciertos protagonizados por una comunidad de creativos que te pondrán a bailar este jueves 23 de julio.

Si estás buscando qué hacer en la CDMX, te recomendamos que sigas leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos la mejor agenda cultural de la capital mexicana.

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¿Qué conciertos de electrónica hay en Ciudad de México?

¡La tribu regresa al Bar Oriente! Este grupo de amantes de la música electrónica underground se dan cita este jueves 23 de julio en este famoso club nocturno, ubicado en la calle Durango #181, en la colonia Roma Norte.

Fecha Jueves 23 de julio

Hora:

Precio:

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Además de las pista de baile con música electrónica, en Bar Oriente también encontrarás un restaurante de cocina fusión México-Japonesa (tipo robatayaki) en la planta baja, un bar de sake y coctelería, salas privadas de karaoke.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Si tienes pequeños en casa, no te preocupes, porque la CDMX también tiene opciones para ellos, este jueves 23 de julio. Libera también a tu niño interior y disfruta del espectáculo Disney On ICE ¡Vive la Magia!, que se presenta en el Auditorio Nacional este jueves 23 de julio.

El show lleno de nostalgia está protagonizado por personajes de cintas entrañables como Toy Story, Moana, las Princesa de Disney, Intensa-Mente, Frozen, entre otros.

Cartelera de teatros

Pero, esto no es todo lo que tiene la CDMX para ofrecer este 23 de julio. Si lo tuyo es el teatro, te conviene revisar la amplia lista de puestas en escena que se encuentran en cartelera. Aquí te compartimos algunas:

El deseo de lo prohibido : Teatro Renacimiento

: Teatro Renacimiento El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes El Rey Leó n: Teatro Telcel

n: Teatro Telcel Los monólogos de la vagina : Nuevo Teatro Libanés

: Nuevo Teatro Libanés Mentidrags : Teatro Aldama

: Teatro Aldama Razones para decirte adiós : Teatro Tepeyac

: Teatro Tepeyac Toc Toc : Teatro Royal Pedregal

: Teatro Royal Pedregal Platanito Show, un toston de risas: Foro Red Access

Puedes checar en este ENLACE la cartelera de teatro completa.

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