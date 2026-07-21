Vacaciones de verano 2026: Las playas más bonitas y tranquilas cerca de la CDMX

Las vacaciones de verano 2026 ya comenzaron y todavía estás a tiempo de organizar una escapada sin invertir largas horas de viaje.

A pocas horas de la Ciudad de México existen playas poco conocidas que destacan por sus aguas tranquilas, paisajes naturales y un ambiente ideal para descansar lejos de las zonas más concurridas.

Ya sea que viajes en familia, con amigos o en pareja, estos destinos ofrecen opciones para todos los presupuestos y permiten disfrutar del mar sin recorrer cientos de kilómetros.

Woman admiring the sunset on the caribbean sea, Mexico Playas cerca de la Ciudad de México (© Marco Bottigelli/Getty Images)

¿Cuáles son las playas más cercanas a la CDMX?

Si buscas una escapada de fin de semana, Veracruz, Guerrero y Oaxaca concentran algunos de los destinos de playa favoritos de los capitalinos.

Mientras algunos pueden recorrerse por carretera en pocas horas, otros cuentan con vuelos directos desde la Ciudad de México.

Estas son algunas de las playas más tranquilas que vale la pena visitar.

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Veracruz

Veracruz alberga algunos de los destinos costeros más cercanos a la Ciudad de México. Además de sus playas tradicionales, existen rincones poco conocidos donde es posible disfrutar del mar con mayor tranquilidad.

¿Cómo llegar desde la CDMX?

La ruta más utilizada es por la autopista México-Pachuca para incorporarse posteriormente a la carretera México-Tuxpan (MEX-132D) o continuar hacia Poza Rica y Costa Esmeralda.

El trayecto varía entre 3 horas y media y 4 horas, dependiendo del destino.

Playa Villamar (Tuxpan)

Ideal para quienes buscan un ambiente familiar, oleaje moderado y amplios espacios para descansar o caminar junto al mar.

Playa San Antonio (Tuxpan)

Una playa poco concurrida, con arena amplia y perfecta para pasar un día tranquilo lejos del turismo masivo.

Playa Mis Amores (Tuxpan)

Considerada uno de los rincones menos conocidos de Tuxpan, destaca por estar rodeada de naturaleza y ofrecer un ambiente relajado.

Playa Casitas (Tecolutla)

Con arena fina y oleaje tranquilo, esta playa suele recibir menos visitantes que la zona principal de Tecolutla.

Playa Maracaibo (Tecolutla)

Ideal para familias que buscan disfrutar del mar y de restaurantes especializados en pescados y mariscos.

Playa Oriente (Tecolutla)

Una excelente opción para quienes desean descansar en un entorno mucho más tranquilo.

Playa La Vigueta (Costa Esmeralda)

Sus amplias extensiones de arena y el bajo número de visitantes la convierten en una de las playas favoritas para relajarse.

Playa Ricardo Flores Magón (Costa Esmeralda)

Ambiente familiar, playa limpia y un desarrollo turístico mucho menor que otros destinos del estado.

Playa La Guadalupe (Costa Esmeralda)

Un paisaje prácticamente virgen donde predominan la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Guerrero

Aunque Acapulco es uno de los destinos más visitados de México, todavía conserva playas alejadas de la Bahía de Santa Lucía que ofrecen un ambiente mucho más relajado.

¿Cómo llegar desde la CDMX?

La ruta más rápida es por la Autopista del Sol (México-Cuernavaca-Acapulco).

El recorrido es de aproximadamente 380 kilómetros y puede tomar entre 4 horas y media y 5 horas, dependiendo del tránsito.

Playa Barra Vieja

Destaca por su extensa franja de arena, restaurantes especializados en pescado a la talla y un ambiente mucho más tranquilo que la zona hotelera.

Playa Pie de la Cuesta

Reconocida por ofrecer algunos de los atardeceres más espectaculares de México, además de ubicarse entre el océano Pacífico y la Laguna de Coyuca.

Playa Revolcadero

Su gran extensión permite encontrar espacios poco concurridos incluso durante temporadas vacacionales.

Playa Bonfil

Ideal para quienes buscan un ambiente relajado, practicar surf o disfrutar de restaurantes locales frente al mar.

Oaxaca

Si prefieres viajar en avión, Puerto Escondido cuenta con playas poco conocidas que conservan un ambiente tranquilo y aguas cristalinas.

¿Cómo llegar desde la CDMX?

Existen vuelos directos desde la Ciudad de México con una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.

Playa Coral

Solo puede accederse caminando, por lo que mantiene un ambiente natural y con muy pocos visitantes.

Playa Manzanillo

Su oleaje tranquilo la convierte en una excelente alternativa para nadar o pasar un día en familia.

Playa Puerto Angelito

Una pequeña bahía ideal para practicar esnórquel gracias a sus aguas poco profundas.

Playa Carrizalillo

Rodeada de vegetación y accesible mediante una escalinata, es considerada una de las playas más bonitas de Puerto Escondido.

¿Cuál es la playa más cercana a la Ciudad de México?

Si el viaje será por carretera, Tuxpan, Veracruz, suele ser considerada una de las playas más cercanas a la capital del país, con un recorrido aproximado de 3 horas y media.

Además de su cercanía, también destaca por ser uno de los destinos más económicos para disfrutar unos días frente al mar, ya que ofrece opciones de hospedaje, restaurantes y actividades para todos los presupuestos.

Si prefieres viajar en avión, Puerto Escondido puede alcanzarse en poco más de una hora de vuelo desde la Ciudad de México.

¿Qué playa es la mejor opción para una escapada de fin de semana?

La elección dependerá del tipo de viaje que estés buscando.

• Para ahorrar: Tuxpan, Veracruz.

• Para descansar lejos de las multitudes: Costa Esmeralda.

• Para disfrutar de los mejores atardeceres: Pie de la Cuesta.

• Para practicar surf: Playa Bonfil.

• Para hacer esnórquel: Puerto Angelito.

• Para disfrutar de un paisaje natural: Playa Coral.

Recomendaciones para viajar durante las vacaciones de verano 2026

Antes de salir rumbo a la playa, toma en cuenta estas recomendaciones:

• Reserva hospedaje con anticipación.

• Consulta el pronóstico del tiempo.

• Verifica las condiciones de las carreteras si viajarás en automóvil.

• Lleva bloqueador solar, gorra y suficiente agua para mantenerte hidratado.

• Respeta las indicaciones de Protección Civil y de los salvavidas.

Además de ofrecer paisajes naturales y un ambiente mucho más tranquilo que otros destinos turísticos, varias lugares conservan precios accesibles en hospedaje y alimentos, por lo que son ideales para una escapada de fin de semana desde la Ciudad de México.

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