CDMX felina: Fecha de apertura y precios del Museo del Gato

La CDMX se caracteriza por ser un lugar donde hay muchos museos y si eres amante de los felinos, te tenemos muy buenas noticias pues abrirá el Museo del Gato, un espacio con experiencias inmersivas, entretenimiento y actividades interactivas.

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¿Cuándo abrirá y cuáles son los precios?

El Museo del Gato abrirá el próximo 8 de agosto y se ubicará en Paseo de la Reforma 87, Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc. Tendrá un horario de lunes a viernes de las 11:00 a las 21:00 horas; los sábados de las 10:00 a las 21:00 horas y los domingos de las 10:00 a las 20:00 horas.

El precio del boleto será de 350 pesos de lunes a jueves y de viernes a domingo de 380 pesos.

¿Qué habrá en el Museo del Gato?

Este es un proyecto desarrollado por La Gatería, el primer cat café de América Latina y el Museo combinará tecnología, arte y escenarios temáticos para que los visitantes conozcan más sobre el universo de los gatos. Podrás disfrutar de:

Salas inmersivas con proyecciones digitales

Escenarios diseñados para fotografías y contenido en redes sociales

Instalaciones artísticas dedicadas a los gatos

Espacios interactivos para conocer datos curiosos de los michos

Experiencias sensoriales con iluminación y efectos visuales

Áreas temáticas

Su concepto esta diseñado para recibir visitantes de todas las edades para que conozcan más sobre su historia, comportamiento y presencia en distintas culturas. En Asia la figura de Maneki-neko es un amuleto de gato que atrae la prosperidad y la fortuna. En la India la figura gatuna de Sati, es la diosa de la fertilidad.

Museo del Gato (Museo)

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