Si eres de los que disfruta de los antojitos mexicanos no te puedes perder el Festival de la Garnacha 2026 donde podrás comer quesadillas, tacos, tlacoyos y más, un evento que celebra las tradiciones en un ambiente festivo inigualable, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo es el festival y cómo llegar a Chiconcuac, Xochitepec?

El Festival de la Garnacha 2026 se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio en el zócalo del poblado de Chinconcuac en Xochitepec Pueblo Mágico en el estado de Morelos.

Las actividades culturales, artísticas y gastronómicas comenzarán a las 09:00 horas y terminarán a las 22:00 horas. Además el acceso será gratuito.

Este lugar esta a poco más de dos horas de la CDMX y para llegar solo deberás tomar la Autopista México-Cuernavaca, pasando Cuernavaca y Temixco tendrás que tomar la salida en dirección a Xochitepec/Chinconcuac y usar la Calzada de los Pinos hasta llegar al zócalo.

El menú imperdible: Antojitos con el toque de Morelos

Para esta edición, la temática será mundialista por lo que habrá banderas de distintas selecciones del mundo y balones. Contará con más de 50 expositores y podrás probar:

Gorditas de manteca

Tacos

Sopes

Huaraches

Tlacoyos

Quesadillas

Flautas

Tostadas

Además, el domingo se llevará a cabo un concierto de La Sonora Dinamita que tocará sus más grandes éxitos como “Escándalo” y “Mil horas”.

Consejos para disfrutar tu visita al Pueblo Mágico de Chiconcuac, Xochitepec

Chinconcuac es ideal para comprar textiles de lana y comer deliciosos platillos como la barbacoa. Puedes visitar la Parroquia de San Miguel, el Parque Nacional Molino de Flores o la zona arqueológica de Tetcotzingo.

Se recomienda ir los fines de semana ya que hay mas variedad de opciones para comer y visitar. Es importante llevar efectivo ya que muchos locales no cuentan con pago con tarjeta o transferencia.

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