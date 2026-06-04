El grito de La Llorona forma parte de una de las leyendas mexicanas más destacadas y si quieres vivir una experiencia inmersiva para conocer más sobre la cultura e historia de México esta es una gran oportunidad, así que aquí te compartimos todos los detalles.

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Fechas y precios de La Llorona en Xochimilco

Esta temporada de La Llorona estará disponible desde ahora hasta el 22 de noviembre con funciones a las 18:00 horas, en el siguiente enlace puedes consultar las fechas.

Los boletos tienen un precio de 750 pesos por persona e incluye el acceso a la obra, recorrido y guía bilingüe. Se recomienda llegar 30 minutos antes de la función para recibir tu pase y abordar la trajinera. Además es importante llevar ropa abrigadora y zapato cómodo ya que el recorrido es nocturno y al aire libre.

¿De qué trata La Llorona?

Para esta puesta en escena, el escenario son los canales de Xochimilco y las trajineras. La historia ocurre durante la transformación del mundo prehispánico tras la llegada de los españoles donde el choque de culturas y la pérdida de identidad dan origen al lamento de La Llorona.

Con rituales, danzas y música en vivo se vive la grandeza de las civilizaciones originarias donde una pirámide monumental se convierte en el símbolo de resistencia, memoria y espiritualidad.

El espectáculo cuenta con 50 actores en escena, danzantes tradicionales, música en vivo y una pirámide monumental de 10x8 metros, iluminación robótica y pantallas LED.

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