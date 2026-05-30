Disfrutar del atardecer, de un día de descanso o simplemente para pasar un buen rato solo o en compañía siempre es un gran plan y si quieres visitar nuevas cafeterías, en el Centro Histórico hay varias opciones y aquí te contamos los detalles para que las conozcas.

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Desvelo Café

En este lugar podrás disfrutar de una bebida y un postre mientras ves un mural con un mapa de todo el Centro Histórico y una terraza en un patio central de un edificio antiguo.

Se encuentra ubicado en 5 de Febrero 21 y abre de lunes a jueves de las 08:30 a las 20:00 horas; viernes y sábado de las 08:30 a las 20:30 horas y domingo de las 08:00 a las 18:00 horas.

Café Regina

Esta cafetería se distingue por su color turquesa y sombrillas en la calle, venden roles de canela y croissant entre otras opciones. Se ubica en Regina 61 y abre de lunes a domingo de las 08:00 a las 22:00 horas.

Centrina

Tienen café de especialidad y baguette de carnes frías, se encuentra en Plaza de San Juan 15 y da servicio de lunes a viernes de las 07:30 a las 18:30 horas y sábados y domingos de las 11:30 a las 18:30 horas.

Mesón Café

Aquí encontrarás una gran variedad de pan de buena calidad y una barra de café o filtrados, es ideal para ir con tus amigos. Se encuentra ubicado en Bolívar 109 y abre todos los días de las 07:00 a las 21:00 horas.

Gradios Deli

Cuenta con grandes desayunos y café de especialidad, es un lugar muy especial que se ubica en Luis Moya 115 Local 2 y tiene un horario de lunes a viernes de las 07:00 a las 20:00 horas, sábado de las 08:00 a las 20:30 horas y domingo de las 09:00 a las 16:00 horas.

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