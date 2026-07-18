Proyectarán películas gratis en la Cineteca Nacional Chapultepec

La Cineteca Nacional Chapultepec proyectará películas gratis como pare del ciclo “Voces y Miradas del Cine Mexicano”, esto con el objetivo de difundir y preservar obras del cine nacional y aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué películas se proyectarán?

Durante dos meses habrá nueve sesiones y se proyectarán películas desde la comedia de la Época de oro hasta el drama contemporáneo todos los miércoles del 22 de julio al 23 de septiembre se proyectarán estos largometrajes:

Rudo y cursi

Mecánica nacional

Sueño en otro idioma

Viridiana

La ley de Herodes

Ahí está el detalle

El inocente

Veneno para las hadas

La cocina

Rudo y cursi es una película protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna y es una comedia que explora la rivalidad entre dos hermanos. Mientras que La cocina es un drama en blanco y negro de Ruizpalacios que retrata la vida de trabajadores migrantes en un restaurante de Estados Unidos.

La Cineteca Nacional Chapultepec 🟢 abre sus puertas al ciclo gratuito "Voces y miradas del cine mexicano", un recorrido imperdible por algunas de las películas que han dejado huella en la historia de nuestra cinematografía. 🧵 pic.twitter.com/63nLXAf72v — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) July 17, 2026





Además de estas películas, la Cineteca Nacional cuenta con una amplia caretelera donde podrás disfrutar de películas de distintos géneros. Si estás interesado en ver algún otro filme puedes consultar todos los que hay disponibles en el siguiente enlace.





¿A qué hora son las funciones y cómo ingresar?

Todas las funciones serán los miércoles a las 15:00 horas, el acceso será libre con cortesías disponibles en taquilla. Cada proyección estará a cargo del área de Desarrollo Académico y será moderada por Hugo Lara.

La Cineteca Nacional de Chapultepec se encuentra ubicada en Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe Álvaro Obregón. La estación más cercana del Metro es Constituyentes, de ahí deberás tomar el Cablebús y bajar en la estación Cineteca Nacional Chapultepec/Bodega de Arte.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.