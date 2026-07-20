Conciertos hoy en CDMX: Disney On Ice consiente a tu niño interior este 21 de julio en el Auditorio Nacional; precio de boletos

Empieza la semana disfrutando de un evento imperdible que le encantará a los más pequeños de la casa y, por supuesto, a tu niño interior. Disney On Ice presenta su espectáculo ¡Vive la magia!, en el Auditorio Nacional. Te contamos todos los detalles de uno de los conciertos más esperados hoy 21 de julio.

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Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Este martes 21 de julio no tienes que quedarte en casa, pues la CDMX siempre tiene eventos preparados para toda la familia. Si tienes pequeños en casa o simplemente eres súper fan de las películas animadas de Disney, te recomendamos que te lances al espectáculo Disney On Ice, que se presenta en el Auditorio Nacional.

El show liderado por Mickey Mouse y personajes de cintas icónicas como Intensa-Mente, Frozen, Toy Story, Moana y las Princesas de Disney comienza en punto de las 18:00 horas.

Los precios van desde los $682 pesos a los $3,596 pesos. ENLACE de compra.

Cartelera de teatros

Pero si lo tuyo es el teatro, no te preocupes, porque aún en lunes, la CDMX tiene disponible una amplia cartelera de puestas en escena para todos los gustos. En adn Noticias, te compartimos las opciones para disfrutar del teatro hoy 21 de julio:

Te quiero hasta la luna : Foro Lucerna, a las 18:00 horas

: Foro Lucerna, a las 18:00 horas Ride The Cyclone El Musica l: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas

l: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas Te quiero hasta la luna : Foro Lucerna, a las 20:30 horas

: Foro Lucerna, a las 20:30 horas Las Heridas del Viento: Teatro Milán, a las 20:45 horas

ENLACE de compra.

Aprovecha tu tiempo libre para asistir a uno de los mejores eventos que tiene preparados la CDMX este martes 21 de julio. ¡No te quedes en casa!

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