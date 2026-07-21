Fechas del Festival Internacional del Chile en Nogada 2026 que reúne gastronomía, cultura y música

La temporada de chiles en nogada es de julio a septiembre debido a que son las fechas en las que los ingredientes se encuentran más frescos y este 2026 en el municipio de San Nicolás de los Ranchos se llevará a cabo el Festival Internacional del Chile en Nogada.

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Fechas del Festival Internacional del Chile en Nogada 2026

El Festival Internacional del Chile en Nogada 2026 se llevará a cabo en el municipio de San Nicolás de los Ranchos a las faldas del Popocatépetl en Puebla los siguientes fines de semana de agosto:

1 y 2

8 y 9

15 y 16

22 y 23

Comenzará a las 11:00 horas y terminará a las 18:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una programación que combina gastronomía, espectáculos culturales y actividades familiares.

Chile en nogada

¿Por qué los chiles en nogada no se pueden comer todo el año?

Durante todo el año los productores de regiones como Izta-Popo, Calpan y San Nicolás de los Ranchos cultivan y preparan los ingredientes que distinguen este platillo pues en la receta tradicional se usan productos cultivados en esta región.

Aunque en la actualidad muchos restaurantes ofrecen chiles en nogada fuera de temporada no se consideran originales ya que no se usan los ingredientes tradicional como la nuez de castilla y la granda que se cosechan entre julio y agosto y a finales del verano.

Este platillo consiste en un chile poblano relleno de una mezcal de carne de res y puerco, sazonada con plátano, manzana, pera y durazno cubierto con una suave salsa de nuez y granada. Lleva los colores del ejército Trigarante para celebrar la Independencia de México y al emperador Agustín de Iturbide.

#EsNoticia ✍🏻:



El gobierno presente de @SergioSalomonC, a través de esta Secretaría, y el Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, anunciaron la vigésima tercera edición del “Festival Internacional del Chile en Nogada”, que será realizada durante los sábados y domingos a… pic.twitter.com/wuHPrFUoIB — Secretaría de Arte y Cultura Puebla (@CulturaGobPue) July 16, 2024

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