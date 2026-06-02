Conciertos CDMX hoy 3 de junio: Little Jesus encabeza la cartelera de este miércoles

Little Jesus, la exitosa banda mexicana, encabeza la agenda cultural de la Ciudad de México (CDMX), este miércoles 3 de junio, con un concierto especial para celebrar el décimo aniversario de su álbum Río Salvaje, una de las producciones más importantes de su trayectoria.

Pero, esta no es la única opción que tienes para divertirte. Si tienes tiempo libre y buscas qué hacer en la CDMX hoy, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te compartimos los mejores planes para salir este miércoles.

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¿Quién estará hoy en el Auditorio Nacional de la CDMX?

Si buscas conciertos hoy en el Auditorio Nacional, la principal recomendación es Little Jesus, que llegará al Lunario con un espectáculo centrado en el aniversario de Río Salvaje. El concierto comenzará a las 20:30 horas y, sí, todavía hay boletos disponibles.

La agrupación, reconocida por éxitos como “La Magia” y “Fuera de Lugar”, tendrá una serie de conciertos consecutivos en este recinto, pero la función de este miércoles es una de las más esperadas para los fans del rock alternativo mexicano.

¿Qué otros conciertos hay en Ciudad de México hoy?

Además de Little Jesus, la CDMX ofrece una serie de eventos imperdibles. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:

Concierto de Música Chin a: Entre lo Tradicional y lo Contemporáneo: Teatro Benito Juárez

a: Entre lo Tradicional y lo Contemporáneo: Teatro Benito Juárez Pomme: Teatro Metropólitan

Las mejores obras de teatro en cartelera este miércoles 3 de junio

La agenda cultural no se limita a la música. Este miércoles también destacan obras de teatro ideales para todos los gustos y edades.

Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron: Teatro Libanés

El Fantasma De La Ópera México : Teatro Insurgentes

: Teatro Insurgentes Las mamás presentan: noche de juegos: Foro Lucerna

Esquizofrenia : Teatro Coyoacán

: Teatro Coyoacán Asesinato para dos: Teatro Milán

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández: Palacio de Bellas Artes

Si planeas asistir a alguno de estos eventos, la recomendación es verificar horarios y disponibilidad de boletos con anticipación y rutas para evitar contratiempos. Recuerda que la CDMX nunca duerme, ni siquiera en ombligo de semana.

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