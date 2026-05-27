Katy Perry revela fecha exacta de concierto GRATIS en México: ¡Les dije que iba a regresar!

Katy Perry se acaba de convertir en tendencia tras revelar que está a punto de regresar a México para dar un concierto totalmente gratis. La noticia le voló la cabeza a los miles de fans que ya se preguntan cuándo y dónde ocurrirá este evento imperdible.

Si eres fan de Katy Perry vete preparando porque ya es un hecho que podrás disfrutar de los mejores éxitos de la cantante estadunidense totalmente gratis. Te contamos todo lo que se sabe del próximo concierto de Katy Perry en México.

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¿Cuándo será el concierto gratis de Katy Perry en México?

A través de sus redes sociales, Katy Perry confirmó que muy pronto estará de regreso en México, para dar un concierto que será totalmente gratuito, el próximo 25 de agosto de 2026.

“Estoy muy emocionada de este anuncio, les dije que iba a regresar, y ahora lo haré, 25 de agosto en Fenapo, concierto gratis para todos los mexicanos KatyGatos. ¡Vamos!”, dijo la famosa en su mensaje en Instagram.

"Katy Perry":

Porque anunció un concierto gratuito en San Luis Potosí el 25 de agosto pic.twitter.com/RtGvPb6EVz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 27, 2026

Y, eso no es todo, la intérprete de “Roar” y “Firework” reveló que está preparando un show completamente nuevo para sorprender a sus fans en México.

¿Dónde será el concierto gratis de Katy Perry en México?

En su mensaje en redes sociales, Katy Perry reveló también que el concierto que dará completamente gratis ocurrirá en la Feria Nacional Potosina 2026 (Fenapo), que se realiza en San Luis Potosí del 7 al 30 de agosto.

Se trata de una de las ferias más importantes del país y reúne una amplia cartelera de artistas nacionales e internacionales. En 2026, se presentarán en sus escenarios artistas como Mötley Crüe, Yandel Sinfónico, Bizarrap, Santa Fe Klan, Sin Bandera, Kenia Os, entre otros.

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