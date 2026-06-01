El momento de perrear hasta abajo ha llegado, pues se anunció el cartel oficial del festival Flow Fest 2026, uno de los festivales de música urbana más importantes de todo el mundo.

Para la edición de este año, que se llevará a cabo los próximos 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, destacan nombres de grandes figuras de este género y otros como el regional mexicano, donde destacan nombres como como Anuel AA, Tito Double P, Ozuna, Kali Uchis y muchos más.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cartel completo del Flow Fest 2026

El festival mantiene su esencia, con una amplia variedad de estrellas de reguetón y otros géneros urbanos, pero también continúa con la tendencia de los últimos años en donde intérpretes y agrupaciones del regional mexicano comienzan a tomar relevancia. Este es el cartel por día del Flow Fest 2026:

Sábado 28 de noviembre

Anuel AA

Tito Double P

Chencho Corleone

Manuel Turizo

Ñengo Flow

Zion

El Bogueto

Tokischa

Kevin Roldán

Ken-Y

Clarent

Noriel

Uzielito Mix

C.R.O.

Eme Malafe

Legallyrxx

Six Sex

Sinaka

Tobal MJ

Loyaltty

Seven Kanye

Ivy Wavy

DJ Blass

Sandunguero MX

Natt Calma

Lauty Gram

Denna La Porri

FLVCKIKA

Chzter

Ikoniko

Pepo Mix

Lucas Gael

Maracuyá

Daizak

Yurgenis

DJ Ishi

Invitado especial: Grupo Frontera

Domingo 29 de noviembre

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Trueno

Tito el Bambino

Farruko

Dei V

Alleh

J Alvarez

Floyymenor

Yan Block

Kybba

Ysy-A

Omar Camacho

Martinwhite

Kidd Voodoo

Lencho

Alanis Yuki

A.Chal

Doony Graff

Jezzy

Pablito Mix

Low Clika

Novato El Flow

Cael Roldán

Robot95

Tuli Acosta

Jey F & El Gudi & Oviña

Rivva

Plastikboy

Mila

Jozee

Dam Dam

DJ Freshly

José Alatorre

Mike Anyway & Tsunami presentan El Pluhh

Bvbba Dvbbs

Invitado especial: Justin Quiles x Lenny Tavarez presentan Superarte

Cuando s’ienta el boom de este perreo intenso es porque estaremos en #CocaColaFlowFest26 🗣️ Nos vemos el 28 y 29 de noviembre. Preventa Banamex 4 de junio 🎫 #LaCalleTeLlama pic.twitter.com/AYTY0PSoHp — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) June 1, 2026

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Flow Fest 2026?

Si el cartel llamó tu atención y tienes pensado adquirir boletos para el Flow Fest 2026, aquí te dejamos las fechas y horarios oficiales de venta:

Preventa Banamex: 4 de junio a partir de las 14:00 horas.

Banamex: 4 de junio a partir de las 14:00 horas. Venta general: 5 de junio.

Hasta el momento no hay información sobre los precios oficiales que tendrán los boletos para el festival de reguetón y música urbana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.