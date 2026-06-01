El momento de perrear hasta abajo ha llegado, pues se anunció el cartel oficial del festival Flow Fest 2026, uno de los festivales de música urbana más importantes de todo el mundo.
Para la edición de este año, que se llevará a cabo los próximos 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, destacan nombres de grandes figuras de este género y otros como el regional mexicano, donde destacan nombres como como Anuel AA, Tito Double P, Ozuna, Kali Uchis y muchos más.
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Cartel completo del Flow Fest 2026
El festival mantiene su esencia, con una amplia variedad de estrellas de reguetón y otros géneros urbanos, pero también continúa con la tendencia de los últimos años en donde intérpretes y agrupaciones del regional mexicano comienzan a tomar relevancia. Este es el cartel por día del Flow Fest 2026:
Sábado 28 de noviembre
- Anuel AA
- Tito Double P
- Chencho Corleone
- Manuel Turizo
- Ñengo Flow
- Zion
- El Bogueto
- Tokischa
- Kevin Roldán
- Ken-Y
- Clarent
- Noriel
- Uzielito Mix
- C.R.O.
- Eme Malafe
- Legallyrxx
- Six Sex
- Sinaka
- Tobal MJ
- Loyaltty
- Seven Kanye
- Ivy Wavy
- DJ Blass
- Sandunguero MX
- Natt Calma
- Lauty Gram
- Denna La Porri
- FLVCKIKA
- Chzter
- Ikoniko
- Pepo Mix
- Lucas Gael
- Maracuyá
- Daizak
- Yurgenis
- DJ Ishi
- Invitado especial: Grupo Frontera
Domingo 29 de noviembre
- Ozuna
- Kali Uchis
- Yandel Sinfónico
- Trueno
- Tito el Bambino
- Farruko
- Dei V
- Alleh
- J Alvarez
- Floyymenor
- Yan Block
- Kybba
- Ysy-A
- Omar Camacho
- Martinwhite
- Kidd Voodoo
- Lencho
- Alanis Yuki
- A.Chal
- Doony Graff
- Jezzy
- Pablito Mix
- Low Clika
- Novato El Flow
- Cael Roldán
- Robot95
- Tuli Acosta
- Jey F & El Gudi & Oviña
- Rivva
- Plastikboy
- Mila
- Jozee
- Dam Dam
- DJ Freshly
- José Alatorre
- Mike Anyway & Tsunami presentan El Pluhh
- Bvbba Dvbbs
- Invitado especial: Justin Quiles x Lenny Tavarez presentan Superarte
¿Cuándo salen a la venta los boletos del Flow Fest 2026?
Si el cartel llamó tu atención y tienes pensado adquirir boletos para el Flow Fest 2026, aquí te dejamos las fechas y horarios oficiales de venta:
- Preventa Banamex: 4 de junio a partir de las 14:00 horas.
- Venta general: 5 de junio.
Hasta el momento no hay información sobre los precios oficiales que tendrán los boletos para el festival de reguetón y música urbana.
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