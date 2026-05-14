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Café OK, el lugar de comida china en Azcapotzalco

En el centro de Azcapotzalco hay una cafetería muy popular donde puedes encontrar una gran variedad de platillos.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En este lugar hay platillos a la carta, comida china y café lechero, es un lugar ideal para ir en familia, los precios no son elevados y todo tiene buen sabor.

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