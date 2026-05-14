Café OK, el lugar de comida china en Azcapotzalco

En este lugar hay platillos a la carta, comida china y café lechero, es un lugar ideal para ir en familia, los precios no son elevados y todo tiene buen sabor.
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Llega la nueva edición de Noche de Museos en la CDMX y habrá muchas actividades, una de las más destacadas el baile funky en el Franz Mayer.
¡Sí hay plan! La CDMX no para, aún en miércoles ofrece una amplia cartelera de conciertos y obras de teatro.
Si eres de los que disfruta de una cerveza artesanal, comida y el cine, Cerveza Nómada tiene preparado un evento imperdible y aquí te compartimos todos los detalles.
La cartelera de la CDMX ofrece los mejores eventos para todos los gustos este lunes 11 de mayo.
La bagueteria de barrio es un lugar donde puedes disfrutar de una gran variedad de alimentos con ingredientes de calidad y a precio excelente.
Si quieres desayunar barbacoa, La Oveja Negra es famosa por su consomé bien cargado y su carne suave, además es un lugar con precios accesibles.