Faye Atom, las estrellas tailandesas, pisarán suelo mexicano con su “Dear My Sunshine Fanmeeting” que busca impulsar el crecimiento internacional a través de las audiencias jóvenes y digitales, así que toma nota del lugar en que se presentarán y los costos. Y es que el entretenimiento asiático viene con todo este 2026 y aún faltan muchos eventos más.

El “Dear My Sunshine Fanmeeting” promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del entretenimiento asiático, pues no solo podrán ver de cerca a sus artistas favoritas, sino compartir con ellas momentos exclusivos y dinámicas especiales.

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¿Cuál es la importancia del entretenimiento tailandés en México?

México es uno de los mercados más importantes para el entretenimiento tailandés fuera de Asia, pues en los últimos años se han abierto espacios para nuevos encuentros culturales que fortalecieron la conexión entre artistas internacionales y el público latinoamericano.

¿Cuándo es el fanmeeting de Faye Atom?

Los fanáticos de Faye Atom podrán disfrutar del fanmeeting el próximo 20 de julio de 2026 en Expo Reforma, que se ubica en avenida Morelos, colonia Juárez, CDMX, a las 6:00 de la tarde.

Los costos son:

Zona B: 1 mil 900 pesos

Zona A: 5 mil 590 pesos

Zona VIP: 6 mil 590 pesos

Zona VVIP: 7 mil 590 pesos

Los boletos pueden comprarse a través de la siguiente liga solo contempla que los costos mostrados no incluyen el cargo por servicio.

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