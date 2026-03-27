Las Harfuchas conquistan la CDMX y aquí te decimos dónde conseguirlas
Las “Harfuchas” solo se venden bajo pedido y tienen lista de espera; conoce precios, contacto y varios consejos para comprarlas sin ningún problema.
Una vez más, México le gana a la Inteligencia Artificial (IA) e inventa las "Harfuchas", virales conchas de mantequilla que aparecieron en cada rincón de internet con un giro creativo, una costra de azúcar que dibuja el rostro de Omar García Harfuch.
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Desgraciadamente para los fanáticos de lo viral, este pan dulce no se vende en tiendas físicas ni panaderías comunes, solo puedes acceder a ellas mediante un pedido por Instagram con envíos a CDMX y su zona metropolitana, lo que aumenta la "exclusividad y demanda" entre los consumidores jóvenes.
¿Quién las crea y por qué?
El panadero detrás de la obra viral es Jonathan Barrera de Best Cake CDMX, una propuesta que mezcla reportería artesanal con tendencias digitales. Las Harfuchas nacen como parte de una serie de conchas virales inspiradas en memes, estrategia que conecta con el público en general y transforma un postre tradicional en un contenido.
Precios y presentaciones
Las Harfuchas se venden en paquetes y no por pieza individual y los costos varían según el diseño y la demanda:
- Caja de 6 piezas: alrededor de $350 pesos
- Caja de 4 piezas (diseño especial): cerca de $370 pesos
- No hay venta individual
- Precios sujetos a cambios por pedido
¿Cómo pedirlas paso a paso?
El proceso de compra es directo, pero requiere de paciencia debido a la alta demanda:
- Contactar vía WhatsApp al 7581 0388 51
- Indicar cantidad de cajas deseadas
- Esperar confirmación de disponibilidad
- Acordar entrega en CDMX o área metropolitana
- Confirmar pago y detalles finales
No existe stock inmediato, todo se produce bajo pedido para mantener la frescura y calidad del alimento.
Consejos para tu compra de Harfuchas
Para evitar contratiempos, conviene considerar algunos puntos clave antes de ordenar, como:
- Tener paciencia ante la alta demanda
- Realizar pedido con anticipación
- Verificar cobertura solo en CDMX
- Revisar diseños en @bestcake_cdmx
- Considerar que es un producto temporal
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