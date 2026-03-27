Las Harfuchas conquistan la CDMX y aquí te decimos dónde conseguirlas

Una vez más, México le gana a la Inteligencia Artificial (IA) e inventa las "Harfuchas", virales conchas de mantequilla que aparecieron en cada rincón de internet con un giro creativo, una costra de azúcar que dibuja el rostro de Omar García Harfuch.

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Desgraciadamente para los fanáticos de lo viral, este pan dulce no se vende en tiendas físicas ni panaderías comunes, solo puedes acceder a ellas mediante un pedido por Instagram con envíos a CDMX y su zona metropolitana, lo que aumenta la "exclusividad y demanda" entre los consumidores jóvenes.

¿Quién las crea y por qué?

El panadero detrás de la obra viral es Jonathan Barrera de Best Cake CDMX, una propuesta que mezcla reportería artesanal con tendencias digitales. Las Harfuchas nacen como parte de una serie de conchas virales inspiradas en memes, estrategia que conecta con el público en general y transforma un postre tradicional en un contenido.

Precios y presentaciones

Las Harfuchas se venden en paquetes y no por pieza individual y los costos varían según el diseño y la demanda:



Caja de 6 piezas: alrededor de $350 pesos

Caja de 4 piezas (diseño especial): cerca de $370 pesos

No hay venta individual

Precios sujetos a cambios por pedido

¿Cómo pedirlas paso a paso?

El proceso de compra es directo, pero requiere de paciencia debido a la alta demanda:



Contactar vía WhatsApp al 7581 0388 51

Indicar cantidad de cajas deseadas

Esperar confirmación de disponibilidad

Acordar entrega en CDMX o área metropolitana

Confirmar pago y detalles finales

No existe stock inmediato, todo se produce bajo pedido para mantener la frescura y calidad del alimento.

Consejos para tu compra de Harfuchas

Para evitar contratiempos, conviene considerar algunos puntos clave antes de ordenar, como:



Tener paciencia ante la alta demanda

Realizar pedido con anticipación

Verificar cobertura solo en CDMX

Revisar diseños en @bestcake_cdmx

Considerar que es un producto temporal