Los restaurantes con temática han ido ganando terreno y Train Bistro es un lugar ambientado en una estación de trenes antigua donde los comensales se sientan en cabinas que simulan vagones de tren y locomotoras a escala entregan la comida en la mesa, cuenta con un menú variado por lo que es perfecto para celebrar cumpleaños y hasta el Día de las Madres.

Restaurante Train Bistro (Itandehui Cervantes )

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Restaurante ambientado como estación de trenes

Estar en este lugar es como viajar en el tiempo pues no solo te sientes en una estación de tren antigua pues hay maquetas exclusivas, cabina telefónica como las de Londres y lo mejor es que puedes disfrutar de una gran variedad de deliciosos platillos.

Train Bistro (Itandehui Cervantes)

Menú y precios en Train Bistro

El menú tiene muchas opciones para todos los gustos, hay sopas, cremas, fideos y consomés que rondan entre los 120 y 175 pesos. En las entradas puedes encontrar aros de cebolla, alitas, boneless, empanadas, papas y calamares baby y los precios van de los 95 a los 280 pesos.

Restaurante temática trenes (Itandehui Cervantes)

Hay cevichería y marisquería con precios de alrededor de 250 pesos, ensaladas en 200 pesos, pastas en 300 pesos, hamburguesas entre 200 y 340 pesos, sanwiches, pizzas en 300 pesos.

Train Bistro Las Antenas (Itandehui Cervantes)

Si te gustan las bebidas, puedes encontrar cervezas, cocteles con y sin alcohol, carajillos, refrescos, café y té. También hay postres como el pastel de crepas, cheesecake y helados con precios de entre 190 a 690 pesos.

Train Bistro (Itandehui Cervantes)

Ubicación y horarios

En la CDMX hay tres sucursales:

Antenas en Avenida Canal de Garay número 3278, en el primer piso de Parque Las Antenas.

Mundo E en Blvd. Manuel Ávila Camacho número 3.

Loreto en Altamimrano 46 en San Ángel.

Todos tienen un horario de lunes y domingo de las 13:00 a las 20:00 horas, martes de 13:00 a 21:00 horas y de miércoles a sábado de 13:00 a 22:00 horas.

Puedes hacer reservaciones por email en reservaciones@trainbistro.com y al +52 56 4704 7077.

Sucursal Train Bistro (Itandehui Cervantes)

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