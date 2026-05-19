Si eres de los que le gusta visitar nuevo lugares y amas el café, matcha, postres y libros tienes que visitar estas cinco cafeterías-librerías de CDMX, ideales para ir a leer, trabajar o simplemente pasar un momento agradable con amigos.

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Casa Pétrea

Se encuentra ubicada en Donceles 81 en el Centro Histórico hay libros de segunda mano y tiene una cafetería en un pequeño jardín. Tiene un horario de lunes a domingo de las 08:20 a las 17:00 horas.

La Juventud

Es un espacio cultural, puedes encontrar una gran variedad de libros y un espacio de comida y bebidas muy acogedor. Se encuentra ubicado en Anaxágoras 716 en la Narvarte, abre de lunes a sábado de las 11:00 a las 20:00 horas.

Polilla

Es una librería con textos de literatura latinoamericana. Venden libretas, café y matcha. Esta ubicado en Frontera 146 en la Roma Norte. Tiene un horario de lunes de 12:00 a 20:00 horas, martes y miércoles de las 11:00 a las 21:00 horas y de jueves a sábado de las 11:00 a las 23:00 horas.

El Desastre

Esta librería es un espacio muy bonito ideal para ir a leer, trabajar, descansar y tomarte un buen café pues cuenta con espacios ambientados para que te relajes. Está en San Francisco 233 en la Del Valle. Abre de lunes a sábado de las 10:00 a las 20:00 horas y domingos de las 10:00 a las 15:00 horas.

El Colegio Nacional

Hay muchas actividades, exposiciones, librería, cafetería y más. Se encuentra ubicada en Donceles 104 en el Centro Histórico. Tiene un horario de lunes a sábado de las 10:30 a las 18:30 horas.

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