Después de una semana de trabajo, salir a desayunar, comer o disfrutar de la CDMX es para muchos una forma de salir de la rutina y si quieres salir con tu pareja, amigos y pasar un momento agradable en una cafetería, aquí te compartimos algunas opciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La emperatriz

Este lugar se encuentra dentro del Castillo de Chapultepec y visitarla es toda una experiencia pues desde que vas subiendo puedes disfrutar del paisaje. Hay pan, café y desayunos completos. Tiene un horario de martes a domingo de las 09:00 a las 17:00 horas.

El nido de las ninfas

Cuenta con uno de los spots más bonitos y románticos para tener una cita, es la mezcla perfecta entre diseño, naturaleza y un ambiente relajado. Venden botanas, bebidas y snacks. Se encuentra ubicado en Bosque de Chapultepec Calzada Ninfas s/n, Kiosko 6 segunda sección y abre de martes a domingo de las 09:30 a las 19:00 horas.

Proscenio Café

Se encuentra dentro del Jardín Escénico junto al Auditorio Nacional y esta rodeado de áreas verdes, hay mesas al aire libre y rincones perfectos para tomarte fotos, es un lugar ideal si quieres escapar del bullicio de la ciudad.

Se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 111 en la Primera Sección de Chapultepec. Tiene un horario de lunes a sábado de las 08:00a las 22:00 horas y domingos de las 08:00 a las 21:30 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.