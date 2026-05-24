La famosa boy band de K-Pop, iKON dará un concierto en México como parte de su gira mundial “FOUREVER WORLD TOUR”, que llegará a Latinoamérica de la mano de KLIVE, así que apunta las fechas y los costos que tendrá su presentación.

Su gira comenzó el pasado 16 y 17 de mayo en Jangchung Arena de Seúl, Corea del Sur y tiene el objetivo de visitar una lista variada de países, entre ellos Chile y Brasil, así como ofrecer presentaciones Europa, Norteamérica y Asia.

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¿Cuándo fue la última vez que iKON dio un concierto en México?

Este 2026 no será la primera vez que iKON pise tierras mexicanas, pues en 2023 conoció nuestro país durante un festival llevado a cabo en la Ciudad de México (CDMX), donde presentaron sus canciones más exitosas.

Entre las canciones más ovacionadas estuvo “LOVE SCENARIO”, tema que actualmente cuenta con 430 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify.

¿Cuándo será el concierto de iKON en México?

El concierto lo podrás disfrutar el próximo jueves 27 de agosto en La Maraka de la CDMX. Los boletos están a la venta desde el viernes 22 de mayo, a través de la página de SuperBoletos. Los costos son los siguientes:

LOVE: 4 mil 500 pesos

BFF: 3 mil 750 pesos

BLING: 1 mil 900 pesos

VIP: 2 mil 500 pesos

VIP 2: 900 pesos

Hay que señalar que ninguno de los precios anteriores viene incluido el cargo por el servicio, por lo que debes de consultar el precio exacto antes de hacer tu compra.

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