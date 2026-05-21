La comida es para muchos uno de los mayores placeres y si eres de los que les gustan los postres, en la CDMX hay varios lugares donde puedes disfrutar de esponjosos y deliciosos roles de canela, un postre cuyo origen es en Suecia, te contamos sobre cinco lugares donde deleitarás tu paladar.

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Roll Lab

Es una cafetería y repostería especializada en los roles de canela gourmet hay sabores como tocino con maple, tiramisú y lavanda, queso brie con romero y los clásicos de canela. Los precios rondan los 125 pesos. Se encuentran ubicados en Varsovia 57, casi esquina con Paseo de la Reforma en la colonia Juárez y abren de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00 horas y sábados y domingos de las 08:00 a las 18:00 horas.

Buttery

Aquí también puedes disfrutar de deliciosos roles de canela y wafles rellenos, es ideal para los amantes del brunch. Los precios varían pero son de alrededor de 200 pesos. Se encuentra ubicado en Avenida Emilio Castelar 209 en Polanco y tiene un horario de domingo y lunes de 08:00 a 20:00 horas y de martes a sábado de las 08:00 a las 21:00 horas.

La Carañola

Este lugar se caracteriza por tener una gran variedad de postres pero la joya de la corona son los clásicos y originales roles, gorditos, jugosos y esponjosos. La caja con 4 roles grandes tiene un precio de 350 pesos y la caja con 36 mini roles cuesta 950 pesos.

Puedes hacer tus pedidos de lunes a sábado con 2 a 3 días de antelación al número +52 55 4910 9323. Ahí te indicarán la dirección donde puedes recogerlos y todos los detalles.

Capital Roll

Es ideal para los amantes de los postres y las bebidas, la especialidad son los roles de canela y usan ingredientes completamente naturales. También hay opciones como chocolate, frutos rojos o dulce de leche y hasta de cuatro quesos. Se encuentran ubicados en Filadelfia 128 en la colonia Nápoles. Tienen un horario de lunes, martes, jueves, viernes y sábado de las 08:00 a las 22:00 horas y domingo y lunes de las 08:00 a las 18:00 horas.

Bake CU

Famosos por sus brownies, galletas y roles de canela, tienen un costo de 40 a 130 pesos la pieza y se encuentran ubicados en Plaza Cielo Abierto en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 247 en Coyoacán.

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