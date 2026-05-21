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Los mejores lugares para comer esponjosos roles de sabores en CDMX

¿Eres de los que siempre tiene antojo de un postre? En CDMX hay varios lugares donde puedes disfrutar de diferentes versiones de roles para que disfrutes con tu bebida favorita.

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3 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La comida es para muchos uno de los mayores placeres y si eres de los que les gustan los postres, en la CDMX hay varios lugares donde puedes disfrutar de esponjosos y deliciosos roles de canela, un postre cuyo origen es en Suecia, te contamos sobre cinco lugares donde deleitarás tu paladar.

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Roll Lab

Es una cafetería y repostería especializada en los roles de canela gourmet hay sabores como tocino con maple, tiramisú y lavanda, queso brie con romero y los clásicos de canela. Los precios rondan los 125 pesos. Se encuentran ubicados en Varsovia 57, casi esquina con Paseo de la Reforma en la colonia Juárez y abren de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00 horas y sábados y domingos de las 08:00 a las 18:00 horas.

Buttery

Aquí también puedes disfrutar de deliciosos roles de canela y wafles rellenos, es ideal para los amantes del brunch. Los precios varían pero son de alrededor de 200 pesos. Se encuentra ubicado en Avenida Emilio Castelar 209 en Polanco y tiene un horario de domingo y lunes de 08:00 a 20:00 horas y de martes a sábado de las 08:00 a las 21:00 horas.

La Carañola

Este lugar se caracteriza por tener una gran variedad de postres pero la joya de la corona son los clásicos y originales roles, gorditos, jugosos y esponjosos. La caja con 4 roles grandes tiene un precio de 350 pesos y la caja con 36 mini roles cuesta 950 pesos.

Puedes hacer tus pedidos de lunes a sábado con 2 a 3 días de antelación al número +52 55 4910 9323. Ahí te indicarán la dirección donde puedes recogerlos y todos los detalles.

Capital Roll

Es ideal para los amantes de los postres y las bebidas, la especialidad son los roles de canela y usan ingredientes completamente naturales. También hay opciones como chocolate, frutos rojos o dulce de leche y hasta de cuatro quesos. Se encuentran ubicados en Filadelfia 128 en la colonia Nápoles. Tienen un horario de lunes, martes, jueves, viernes y sábado de las 08:00 a las 22:00 horas y domingo y lunes de las 08:00 a las 18:00 horas.

Bake CU

Famosos por sus brownies, galletas y roles de canela, tienen un costo de 40 a 130 pesos la pieza y se encuentran ubicados en Plaza Cielo Abierto en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 247 en Coyoacán.

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