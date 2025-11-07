Spas para mascotas en la CDMX, la nueva forma de consentir a tu compañero peludo

En la Ciudad de México, las mascotas ya no solo reciben alimento y paseos: ahora también pueden disfrutar de momentos de relajación. Los spas para mascotas han ganado terreno como una alternativa moderna de cuidado que prioriza el bienestar animal.

Lejos de ser un lujo, estas experiencias buscan atender necesidades físicas y emocionales, a través de técnicas como la aromaterapia, hidroterapia o masajes.

Cada vez más dueños consideran a sus perros y gatos parte esencial de la familia, y por ello buscan espacios seguros y profesionales donde puedan consentirlos. En la CDMX han surgido varios establecimientos que combinan el pet grooming tradicional con servicios estéticos y terapéuticos que van desde el corte higiénico hasta tratamientos para el pelaje o sesiones de relajación.

Llao’s Pet: grooming profesional con enfoque emocional

Ubicado en colonias como Roma Norte y Condesa, Llao’s Pet se ha posicionado como uno de los spas más completos de la ciudad. Aquí el baño no es solo una rutina: es una experiencia armoniosa para perros y gatos.

Ofrecen paquetes como el Spa Coqueto o el Spa de Relajación Deluxe, que incluyen mascarillas, masajes y limpieza profunda, utilizando productos especiales según el tipo de piel o pelaje. Los precios van de $240 a $900 pesos mexicanos, dependiendo del tamaño del animal.

Además, cuentan con guardería y tratamientos antipulgas, lo que lo convierte en una opción integral para quienes buscan servicios de cuidado para perros con un enfoque en la tranquilidad emocional de las mascotas.

Smart Dog: estética, boutique y bienestar en un mismo sitio

Smart Dog va más allá de la estética canina convencional. Además de los servicios de pet grooming y spa, el lugar ofrece boutique y guardería, pensando en dueños que necesitan dejar a su mascota en un espacio seguro por algunas horas.

Aunque no manejan precios fijos en línea, su enfoque está en garantizar que los animales no sólo luzcan bien, sino que se sientan cómodos, relajados y bien atendidos. Una ventaja es su atención personalizada según el temperamento y las necesidades del animal.

Bienestar más allá de la moda

Si bien el concepto de masajes para mascotas puede sonar novedoso, responde a una necesidad creciente: tratar a los animales con respeto y empatía. Estos espacios también educan sobre la importancia del cuidado preventivo, como la limpieza de oídos, el corte de uñas y la salud dérmica.

Para muchas familias, visitar un spa canino ya no es solo un “lujo”: es parte de una rutina de cuidado responsable y afectiva que mejora la calidad de vida de los animales.



